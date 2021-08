Juanfer Quintero relató el día que discutió con Gallardo en River Plate

Juan Fernando Quintero, el ex jugador de River Plate volvió a ser convocado por su selección, y recordó sus idas y vueltas con Marcelo Gallardo.

El enlace le brindó una entrevista a ESPN Colombia, en el contexto de la noticia de su regreso a la selección de su país. Y se tomó unos minutos para evocar su pasado en River Plate, donde trabajó bajo la tutela de Marcelo Gallardo, con quien lo sigue uniendo una gran relación.

“Viví los mejores años de mi carrera en River”. Juan Fernando Quintero deja grabada su etapa en el Millonario. El colombiano, de 28 años, ganó una Copa Argentina y la Copa Libertadores 2018 antes de emigrar al Shenzhen FC de la Superliga de China. Y en el título continental resultó gran protagonista, al marcar uno de los goles en la Superfinal ante Boca Juniors, disputada en Madrid.

“Fue difícil la adaptación, con Marcelo tengo muchas historias. Es mi amigo, él sabe que casi todos los días tenemos la oportunidad de hablar, nos mandamos mensajes, quedó muy buena relación con él”.

“La famosa es el “hacete cargo”, la famosa contra Gremio. Tenía tres hombres encima, me estaban marcando, y por no perder el balón se lo di a Ponzio en una. Y me dice: ‘Cómo se la das al volante, hacete cargo vos’. Y le dije: ‘Vos analizás al rival, pero el rival también nos analiza a nosotros, Mirá a los tres que tengo alrededor’. Entonces, ahí ya me dio un poco de consejos, que mira que esto, que lo otro... Pero esa situación fue particular, y creo que me hice cargo en la final".

Su gran nivel llevó a River Plate a adquirirle su ficha al Porto a cambio de 3.500.000 euros. En su tránsito por Núñez acumuló 61 partidos, 12 goles y 8 asistencias.