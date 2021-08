Jugador argentino acusa a su DT de intentar golpearlo

Un jugador argentino acusa al DT Gian Piero Gasperini de haber intentado golpearlo.

Por: Facundo Agudo 18 de Agosto 2021 · 14:01 hs

Alejandro “Papu” Gómez rompió toda relación con su DT Gian Piero Gasperini, el pasado mes de diciembre, cuando en la previa de un encuentro por Champions League, donde el Atalanta enfrentaba al Midtjylland, casi 8 meses después el Papu salió a acusar al DT de haberlo agredido físicamente.

“Me esperaba una disculpa del técnico que jamás llegó. Yo me equivoqué en algo, lo asumo, porque en un partido de Champions contra un equipo de Dinamarca, el Midtjylland, lo desobedecí en una indicación táctica…en el vestuario del descanso se sobrepasó, cruzó los límites e intentó agredirme físicamente".

"Ahí dije basta. Uno puede discutir, pero cuando hay una agresión física ya es intolerable. Entonces pedí una reunión con el presidente del club, Antonio Percassi, y le dije que no tenía problemas en continuar, aceptando que me había equivocado: como capitán no me había comportado bien, había sido un mal ejemplo desobedeciendo al técnico…Yo avancé y le pedí disculpas al entrenador y a mis compañeros por lo que había pasado. Y no recibí ninguna disculpa del técnico. Ahí empezó todo”, continuaba el argentino.

Tras estas acusaciones Gasperini, no se quedó callado y salió al cruce. "Papu ha mentido. Su comportamiento dentro y fuera del campo se había vuelto inaceptable para el entrenador y para sus compañeros. La agresión física fue suya, no mía... Se fue realmente de Bérgamo porque le faltó el respeto a los dueños del club, fue el motivo"