Jugador del Arsenal rechaza vacunarse y da positivo de COVID-19

Se trata del jugador suizo que dio positivo a COVID-19 en su convocatoria a la Selección luego de rechazar la posibilidad de vacunarse.

Por: Mauro Palacios 02 de Septiembre 2021 · 11:38 hs

Es bien sabido que en el mundo hay mucha gente que no confía en las vacunas anticovid y se confirmó el primer jugador de la Premier League que rechazó inmunizarse contra el virus.

Se trata de Granit Xhaka, quien recientemente dio positivo. La Federación Suiza de Futbol confirmó que el mediocampista del Arsenal rechazó la posibilidad de recibir el fármaco contra el coronavirus, situación que se presenta tras las dudas que generó en Europa luego de dar positivo por la enfermedad y perderse el juego ante Grecia.

“Granit Xhaka no fue vacunado. Es un jugador que no está vacunado. Dejamos esto en manos de cada jugador, es una decisión personal de cada jugador, como cualquier otra persona en Suiza. Hemos emitido una recomendación para que todos se vacunen. Pero decidió por sí mismo personalmente. Y también tiene derecho a no ser vacunado”, dijo el jefe de comunicaciones de Suiza, Adrian Arnold.

También confirmó que los demás jugadores están protegidos contra la COVID-19, ya sea por la vacuna o porque se han recuperado del virus y tienen anticuerpos en su sistema y lamentó que Xhaka esté lidiando con la enfermedad.

“Todos los demás jugadores del equipo han sido vacunados o se han recuperado (de Covid), por lo que están más o menos seguros, al menos desde el punto de vista médico. Uno nunca está del todo seguro. En consecuencia, tenemos una tasa de vacunación muy alta. Ahora, desafortunadamente, atraparon a Granit. Desde el punto de vista deportivo, es una lástima para nosotros en este momento tan importante”, agregó.