Jurgen Klopp envió una clara advertencia a Mohamed Salah

Por: Manuel Rodriguez 26 de Diciembre 2020 · 10:06 hs

El delantero egipcio del Liverpool, Mohamed Salah, fue un poco ‘tibio’ recientemente al ser consultado si podría jugar en Barcelona o Real Madrid. “Son dos clubes top. Quién sabe lo que va a pasar en el futuro”, respondió -en parte- en una entrevista concedida al diario español AS.

Kloop y Salah guardan una excelente relación profesional

Al parecer, sus palabras no cayeron muy bien en el técnico de los “Reds”, Jurgen Klopp, quien aseguró esta semana que no retendrá al egipcio en el club contra su voluntad. "Creo que la única razón para dejar Liverpool en este momento es el clima. ¿Qué otra razón podría haber?", enfatizó en una conferencia de prensa.

"Éste es uno de los clubes más grandes del mundo, pagamos buen dinero, tenemos un estadio sensacional con una afición excepcional”, agregó el técnico alemán, quien ganó con Liverpool la temporada pasada el primer campeonato de Primera División del club desde 1990.

"No se puede obligar a la gente a quedarse, eso es todo. Hacemos cambios y traemos jugadores y si un jugador quiere irse, entonces, no podemos, probablemente no lo retengamos. Es sólo que no entendería por qué alguien querría irse", explicó Klopp.

Salah es en el máximo goleador histórico del Liverpool en Champions League

Sin embargo, también comentó que no considera los comentarios de Salah como una señal de querer irse. “Si le preguntas a cualquier jugador del mundo que no esté jugando en el Barcelona o el Real Madrid si se imagina jugando allí algún día y te responde: 'No, el futbol español no es para mí', ¿por qué diría eso?"