Kempes se lanza en contra de Scaloni: "La gente de la AFA le está dando oportunidades a aquellos en los que nunca pensaba"

Mario Kempes, histórico jugador de la selección argentina, campeón del mundo en el año 1978, ha dado unas recientes declaraciones a medios digitales en los que critica duramente la forma cómo se maneja actualmente a la selección albiceleste, refiriéndose concretamente al conocido “club de amigos”, el cual ha dado mucho de qué hablar en tiempos recientes.

Por: Julio César Gómez 14 de Junio 2020 · 09:39 hs

Señaló que la AFA está dando oportunidad en tiempos recientes a jugadores y figuras inesperadas, como es el caso del nuevo seleccionador, Lionel Scaloni, quien ocupa el cargo en el banquillo desde 2018.

Kempes se lanza en contra de Scaloni

Dijo, sin embargo, que le parece bien que llegue al equipo gente nueva y que de alguna forma se intente refrescar el rostro de la selección de cara a próximos compromisos internacionales.

“Si sos amigo de los amigos, a lo mejor te ponen” señaló Kempes, haciendo referencia al juego de influencias que muchas veces ejercen presión sobre quiénes son involucrados o no en el plantel de la selección.

En el pasado ya ha criticado este sistema, al señalar que esas supuestas relaciones de amistad no se evidencian dentro de la cancha, “porque falta coordinación, no hay ayudas y no existe sacrificio por el compañero”, señala el legendario jugador de la selección albiceleste.