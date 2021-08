Koeman habló sobre Messi: "Siempre hay un final para un jugador"

El técnico del conjunto blaugrana, Ronald Koeman, resaltó que el FC Barcelona debe superar la salida de Lionel Messi.

Por: Mauro Palacios 13 de Agosto 2021 · 11:33 hs

Aunque sabe que la temporada 2021/22 no será nada fácil porque ya no contará con Lionel Messi, Ronald Koeman, director técnico del Barcelona, afirmó que el club debe dejar ya en el pasado este tema para así enfocarse en sus nuevos proyectos. "Tenemos que entender que siempre hay un final para un jugador. Tienes que cerrar el libro porque ahora tenemos que enfocarnos en esta nueva temporada".

El estratega neerlandés realizó una entrevista con ESPN. Asimismo, Koeman destacó que el conjunto está trabajando con nuevos jugadores, los cuales serán el futuro de la institución blaugrana.

"Tenemos nuevos jugadores y tenemos que seguir adelante, y tenemos tiempo para eso. Tenemos jugadores jóvenes en la plantilla esta temporada, y también es para el futuro, estamos trabajando en el futuro de este club, y es realmente importante centrarnos en esto y no centrarnos en lo que sucedió en los últimos días".

El estratega blaugrana reiteró que el FC Barcelona debe cambiar cuanto antes el chip tras la salida de La Pulga, ya que el arranque de nueva temporada de La Liga está a la vuelta de la esquina. "Creo que fue difícil porque no estamos hablando de cualquier jugador, estamos hablando de Leo Messi, el mejor jugador del mundo durante muchas temporadas y todos estábamos decepcionados de que no jugará para nosotros esta temporada. Pero, tienes que cambiar rápido porque no puedes quedarte en la decepción con el inicio de la temporada, tienes que entender que durante unos días fue una situación difícil".

En la misma charla, Koeman se refirió a que ahora le constará más al Barcelona anotar goles, pues ya no contará con el talento de Lionel Messi, aunque resaltó que cuenta con un equipo que es capaz de trabajar en conjunto para llenar ese vacío. "Por supuesto que tendremos más dificultades para marcar goles", dijo el DT. "Messi marcó 30 goles la temporada pasada. Por lo tanto, otros jugadores deben aportar más y dar el siguiente paso, ahora se trata más del equipo que de los jugadores individuales. "No siempre es un jugador, hay que hacerlo juntos. Con suerte, recuperamos a jugadores como Ansu Fati y Coutinho y todavía tenemos un equipo fuerte. Trabajaremos más duro, haremos más para lograr lo que la gente espera de nosotros", compartió.