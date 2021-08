LA VERDADERA razón por la que Joan Laporta ya no quería a Lionel Messi en Barcelona

Explotó el mundo futbolístico con la salida de Lionel Messi del Barcelona, se habla del CVC, de lo económico y estructural. Pasión Fútbol tuvo llegada a una persona del club y cuenta las verdaderas razones de la salida del astro argentino.

Por: Mauro Palacios 06 de Agosto 2021 · 09:21 hs

Luego de 21 años en el club catalán, Lionel Messi no renovó con el Barcelona y finaliza así, una de las histoorias más importantes entre una institución y un jugador. Pese a que, por lo que se contaba, ambas partes ya tenían un preacuerdo y solo faltaban los últimos detalles.

Algo pasó, la verdadera razón por la que Lionel Messi no continua en el FC Barcelona es porque su presidente Joan Laporta "Ya no lo aguantaba más", estas fueron las palabras de una persona muy vinculada al club Culé que habló con Pasión Fútbol.

"Laporta se quería sacar de encima a Messi, estaba hinchado de él y de su padre. Lo del CVC (un fondo de inversión británico) es todo una pantalla para sacar a Messi".

El FC Barcelona se limitó a informar que la renovación "no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales".

Lionel Messi no ofreció ninguna declaración de manera inmediata. Según fuentes directas de "Pasión Fútbol", el delantero argentino está sorprendido y con mucha bronca y no tiene planes de ofrecer ninguna reacción.

Leo Messi lo ganó todo con el Barcelona, 10 títulos de La Liga, 4 de la Liga de Campeones, 7 de la Copa del Rey, 3 de la Supercopa de Europa y 3 del Mundial de Clubes. A nivel personal, se despide como el máximo goleador del club, con 672 tantos, además de que en 6 ocasiones se llevó el Balón de Oro.

Leo Messi expresó hace un tiempo en la revista Goal, "Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros", reprochó a la directiva, luego de comunicar su intención de marcharse. "El presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra".

A pesar de que Messi estaba satisfecho en el aspecto económico para seguir con el FC Barcelona, también había otras peticiones que el club no pudo darle. La prensa española asegura que pidió el fichaje de su compatriota Cristian Romero, pero el club no ha pudo cerrar el acuerdo por el defensa. Contrataron a Sergio Agüero y Memphis Depay, pero Messi argumentó que no era suficiente para tener un equipo competitivo.

Otras de las personas que cansaron a Laporta fue Jorge Messi, en el último tiempo ya no pretendían tener ningún diálogo con el padre y agente de Leo y fue otro de los que Laporta tenía en la lista de "insoportables".

Ahora deber pasar por otros desafios en Barcelona, en especial Joan Laporta que deberá soportar la opinión de la afición y quizá una condena social, es el presidente que se cargó en una mochila al máximo ídolo de la historia culé, al mejor del mundo.