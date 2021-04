"La Chofis" López no se arrepiente de salir de Chivas rumbo a la MLS

El futbolista mexicano de 26 años señaló, incluso, que está de acuerdo con el delantero francés de Tigres, André-Pierre Gignac, al decir que el peor enemigo del mexicano es el mexicano

Javier Eduardo López vive su primer semestre fuera de las Chivas de Guadalajara. Desde allí saltó hasta la Major League Soccer (MLS) con el San José Earthquakes, club que dirige el argentino Matías Almeyda. Desde ya, el mexicano asegura que no se arrepiente de haber salido del conjunto tapatío y probar las mieles de una liga extranjera.

"Arrepentirme tal cual no. Simplemente no me hubiera gustado salir así. Más allá de eso, me hubiera gustado salir de otra manera, pero bueno, no fue culpa mía. Por esta parte me siento tranquilo", comentó en entrevista para TUDN el futbolista de 26 años de edad.

López militó con las Chivas desde 2012 hasta 2020

Incluso, comentó que está de acuerdo con el delantero francés de Tigres, André-Pierre Gignac, al decir que el peor enemigo del mexicano es el mexicano. "Sí, esa parte creo que todos estamos de acuerdo, a lo mejor ser mexicano es muy crítico con compañeros, con la afición, con los jugadores, como te decía, critican mucho al jugador sin conocerlo tanto”, señaló el joven futbolista.

“(Los mexicanos) se dejan guiar mucho por cosas que ven, cuando no es así tanto la cosa, es un poquito como lo que dijo Gignac. Él tiene razón, creo que hay muchos jugadores, amigos míos también, todos estamos en la misma, (pensamos) que el mexicano es nuestro peor enemigo", acotó López.

Por último, se refirió al técnico Matías Almeyda, entrenador con el que también estuvo en las Chivas. "Es con el entrenador con el que tuve más participación, con el que mejor destaqué. Entonces, conozco muy bien a Matías, él me conoce muy bien a mí, es más por ahí, por esa parte", argumentó “La Chofis”.

