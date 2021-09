La Magia no se pierde: se viralizó un video de Riquelme pateando tiros libres

El vicepresidente xeneize fue grabado mientras ejecutaba algunos remates en el Predio de Boca Juniors en Ezeiza.

Por: Mauro Palacios 21 de Septiembre 2021 · 11:12 hs

Un video se replicó intensamente en las últimas horas en el Mundo Boca y lo muestra a Juan Román Riquelme practicando tiros libres en el predio que el club tiene en Ezeiza.

El vicepresidente de la institución aprovechó la desocupación de una de las canchas para poner a prueba su habilidad con la pelota, la barrera y un arquero que intentó detener sus tiros, sin mucha suerte.

Román despuntó el vicio y demostró que su calidad sigue estando intacta. Ensayó dos remates que se clavaron en el ángulo cuidado por una desnutrida barrera que igualmente no hubiera podido desviar el balón por la parábola de su recorrido. Las ejecuciones se parecieron mucho a las del último gol que le convirtió a River Plate en un Superclásico disputado en la Bombonera en 2014 a Marcelo Barovero, pero esa tarde el River de Ramón Díaz derrotó 2-1 al Boca de Carlos Bianchi y fechas después fue campeón.

“No extraño, no. Disfruto de lo que hago, ahora me toca hace otra cosa. Miro mucho al Senior de Boca. Me tienta, pero me tengo que preparar para cuando vuelva la gente y poder hacer la despedida en la Bombonera”, comentó Riquelme hace un tiempo.

“Me gusta jugar, nunca voy a dejar de disfrutar jugar a la pelota. Ahora miro cómo juegan los muchachos del Senior y juegan bien, la verdad que juegan bien. Miro y digo ¡cómo juegan!”, aseguró Román de 43 años.