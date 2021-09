La Selección Argentina pierde a dos jugadores para enfrentar a Bolivia

Luego del bochornoso suceso San Pablo frente a Brasil, la selección de Lionel Scaloni pierde, por lo menos a dos jugadores para enfrentar a Bolivia el jueves en el estadio Monumental.

Por: Mauro Palacios 06 de Septiembre 2021 · 11:49 hs

Luego del papelón que se vivió el domingo en San Pablo, con el clásico suspendido por lo que todos conocemos, Lionel Scaloni sabe que por lo menos perderá a dos jugadores para enfrentar a Bolivia el jueves en el estadio de River Plate. Uno es Emiliano Martínez y el otro será Emiliano Buendía.

Emiliano Martínez dejó la concentración de la Selección Argentina tras el regreso desde Brasil para volver a Europa y cumplir con el acuerdo con el Aston Villa. Antes de ingresar al aeropuerto de Ezeiza, el arquero relató cómo se vivió la insólita suspensión del partido de ayer en San Pablo y contó que hubo gente que quería dejar en cuarentena por dos semanas a los cuatro jugadores que militan en la Premier League de Inglaterra.

"Todos sabemos lo que pasó. Nos preparamos tres días en Brasil para jugar el partido y que lo cancelen a los cinco minutos es una sensación amarga. Teníamos todo para ganarlo y por cosas políticas, que no sé qué pasó, se canceló y nos tuvimos que volver", comentó Martínez desde Ezeiza esta mañana. Y sobre el problema con los cuatro jugadores que vinieron de Inglaterra, explicó: "Había rumores sobre los de la Premier, que no podían jugar el partido, pero nos hubieran avisado cuando llegamos a Brasil y no hacíamos tanto quilombo para cancelar el partido. Era simple".