La decisión "bilardista" de Monchi en Sevilla involucra a un argentino

Por decisión "bilardista" del director deportivo Monchi, nunca se informó esto que le sucedió al jugador argentino.

Por: Mauro Palacios 06 de Septiembre 2021 · 10:07 hs

En 1993 Carlos Salvador Bilardo dirigió al Sevilla que tenia entre sus jugadores a Diego Maradona y un joven Diego Pablo Simeone, uno de los momentos más recordados fue el "pisalo, pisalo" del Doctor cuando se refería de los rivales. Parece que tomaron algunas herramientas "bilardistas" con el correr de los años.

Comienza la semana y Lucas Ocampos volvió a los entrenamientos en Sevilla tras haberse perdido las tres primeras fechas de La Liga por una lesión que lo ha tenido más de un mes fuera de los terrenos de juego. Lo curioso es que el club nunca informó cuál fue su dolencia, de hecho fue por decisión del director deportivo, Monchi, quien se autodenomina como "bilardista".

Ocampos regresó a las prácticas en la semana previa al partido del próximo sábado como local ante Barcelona, y Julen Lopetegui aún no puede contar con Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Alejandro Gómez, los tres en las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Argentina. A la espera de la paulatina incorporación de sus internacionales, el DT inició la preparación de la cita ante el conjunto culé, que su equipo afronta en segunda posición tras las tres primeras jornadas.

El delantero no ha podido participar aún con el equipo por una lesión que el club no llegó a especificar, pero Lucas aprovechó la fecha FIFA para apurar su recuperación en el gimnasio y ya pudo entrenarse a la par del grupo. En sus últimas declaraciones, Monchi, director deportivo del Sevilla, reveló el porqué de no hacer públicas las lesiones de ningún futbolista del plantel: "Que el Sevilla no de partes médicos se debe a una decisión del director deportivo. Yo soy bilardista por convencimiento y cuando creo que el pequeño detalle posible puede beneficiar a mi equipo o perjudicarlo, lo utilizo siempre en los intereses del club".