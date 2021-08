La directiva de Chivas define la continuidad de Víctor Vucetich

Luego de la derrota 3-0 frente a León como local, hubo abucheos para Vucetich. Comentan que el futuro del entrenador ya está definido por la directiva.

Por: Mauro Palacios 19 de Agosto 2021 · 10:53 hs

Luego de caer por segunda vez en el Apertura 2021 reapareció el “Fuera Vuce” en el Estadio Akron, algo que no incomoda al técnico de las Chivas, Víctor Manuel Vucetich, pero que sí presiona a sus jugadores, ya que también hay gritos en contra de ellos.

Sobre su futuro lo puso en manos de la directiva. El Guadalajara fue goleado en casa 3-0 por el León y esto llenó de impotencia al Rey Midas ya que dijo, se interesa más por lo que sucede dentro de la cancha.

“Primero siento impotencia porque el equipo no está respondiendo, y a consecuencia de esto es la reacción de la gente, la gente podrá opinar lo que ellos quieran, pero a mí me interesa más el esquema, el funcionamiento y que no se dio en este encuentro, lo hemos hecho muy bien en algunos otros, los mismos jugadores se sienten presionados por todo este tipo de situaciones y de reacciones que se tienen incluso en contra de algunos jugadores”, dijo en conferencia de prensa.

Ya son 2 derrotas en este Apertura 2021, ambas en casa, primero ante el Atlético de San Luis y este miércoles ante León, son 5 puntos de 15 disputados y las cosas podrían complicarse tanto para Vuce como para el Rebaño Sagrado. “Por desgracia hoy en el primer tiempo tuvimos varias opciones de goles, recibimos el gol y no tuvimos la reacción, es algo que a lo mejor nos está afectando en el punto de vista sicológico. Y la segunda parte creo que fue un partido muy malo de nosotros, tan simple como eso”, añadió.

“Yo con la gente no me puedo meter, pueden opinar lo que quieran, las decisiones como siempre estamos dispuestos con la directiva. Los tapatíos tuvieron 30 minutos aceptables ante el León, hubo llegadas más no goles".

“Buscamos como siempre ser un equipo agresivo que pueda agradar a su gente, hoy usamos a todos a los que venían de selección, tuvimos un equipo muy ofensivo, varias oportunidades en las que (Rodolfo) Cota tuvo buena participación, después nos descontrolamos, no tuvimos reacción, perdimos la confianza y esto lógicamente nos trajo como consecuencia, series de equivocaciones que nos han costado muchísimo”, mencionó.