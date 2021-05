La emoción de Tuchel, la decepción de Pep y las voces de los protagonistas tras la gran final de la Champions

Chelsea se coronó campeón de la Champions League tras vencer 1 a 0 al Manchester City y esto es lo que opinaron los protagonistas después de la final de Oporto.

La final ya terminó y estos son los 10 detalles que quedarán tras la histórica victoria del Chelsea sobre el Manchester City:

La palabra de Thomas Tuchel

El entrenador del Chelsea se mostró muy emocionado con el logro. El año pasado no pudo cuando dirigiendo al PSG cayó ante el Bayern Munich, pero el fútbol y la vida le dieron la revancha rápidamente: "Quiero compartirlo con todo el mundo. Lo conseguimos. No sé lo que sentir. Estaba tan agradecido por llegar por segunda vez a la final. Me sentía diferente. Los jugadores querían ganar esto. Queríamos ser una piedra en su zapato. Animamos a todos a subir el nivel, a ser más valientes y a crear contras peligrosas. ha sido duro, un partido físico. Teníamos que ayudarnos mucho unos a otros".

La emoción del capitán del Chelsea

César Azpilicueta apenas pudo contener su emoción al final del encuentro y dijo: "Difícil de explicar, terminar de esta manera la temporada es increíble. Llevaba 9 años en el Chelsea y nunca había podido dar este paso. Es una noche muy bonita. Es lo máximo que se puede ganar a nivel de clubes. Es un orgullo ser el capitán de este equipo".

La palabra del hombre gol

Kai Havertz, autor del gol de la victoria del Chelsea: "Es una sensación increíble. He esperado mucho y ahora lo he conseguido. He trabajado 15 años para este momento, y ahora estoy muy feliz".

La tristeza de Pep

Josep Guardiola, entrenador del City por su parte señaló: "Hemos hecho una temporada excelente. Triste por haber perdido. Hemos tenido las ocasiones sobre todo al principio. En la segunda parte fuimos más constantes en nuestro ataque. Fuimos un poco pasivos en nuestros movimientos. Era nuestra primera vez aquí, competimos increíblemente bien. Debemos prepararnos para tener la oportunidad de volver a estar aquí".