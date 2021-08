La estrategia del Real Madrid y Mbappé que descubre el PSG

El Real Madrid traza un plan para lograr consumar el fichaje de la década. La gran ofensiva será en las últimas 48 horas si antes no ha negociado el PSG.

Por: Mauro Palacios 21 de Agosto 2021 · 11:28 hs

Estamos a solo diez días del cierre del mercado y en las oficinas del Real Madrid insisten en transmitir "tranquilidad" cuando les preguntas por la resolución del asalto al fichaje de Mbappé.

Hay una realidad irrefutable y es que Florentino Pérez considera prioritaria su llegada y que se consumará tarde o temprano, ya que de aquí al 31 de agosto, cierre del mercado de transferencias.

La segunda verdad que nadie puede rebatir, ni siquiera el Emir de Qatar, es que la decisión de Mbappé de no renovar su contrato con el PSG que acaba en 2022, está más madurada que nunca y no tiene marcha atrás.

Partiendo de la base de la dificultad de convencer al PSG de sentarse a negociar, dado que jamás lo han hecho como lo demuestran los casos de Verratti, Rabiot o Neymar, el Madrid sostiene una estrategia templada pero insistente.

La clave es haber conseguido que la voluntad del jugador sea inquebrantable. Eso ha desconcertado a Leonardo, director deportivo del PSG, que hace meses se rindió al ver que no avanzaba ni un solo metro con el parisino.

Eso explica que Al-Khelaïfi, presidente del club francés, se mostrase altivo y punzante con Mbappé aprovechando la presentación de Messi como flamante nuevo fichaje del PSG.

"Quería un proyecto deportivo a la altura de sus expectativas y no hay uno mejor. Ahora no tiene excusa para no renovar...". Esas palabras, según ha podido saber AS, han dolido a Mbappé que, además, recibe continuamente muestras de cariño y de apoyo desde el Madrid.

Benzema, sin ir más lejos, le mensajea a menudo reflejando la alegría que supondría su fichaje y su llegada al nuevo Bernabéu. En la pasada Eurocopa trabaron una amistad sincera que se mantiene.

La prueba de que el PSG no las tiene todas consigo es que Mauricio Pochettino no se atreve a afirmar que Kylian Mbappé va a seguir el año que viene seguro, pese a tener contrato en vigor.

Pese a todo, el Real Madrid ha pedido a Mbappé que aguante y no haga declaraciones que puedan enfadar al jeque, algo que con el PSG no suele dar resultado. Por eso, el Real Madrid prefiere mantener la línea de negociación abierta para terminar, si no se arregla antes, con una gran ofensiva el día 30.

Llegados a ese día 30, el Real Madrid está dispuesto a presentar una gran oferta económica dado que su buena política financiera ha logrado que haya dinero en caja. La transferencia está entre 130 y 170 milones. Pero el PSG debe aceptar negociar. Esa es la clave.