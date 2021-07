La figura que escapó de la guerra y jugaba en la calle

Metió a Ucrania en cuartos de final de la Eurocopa por primera vez en su historia con un gol y una asistencia en la victoria frente a Suecia.

Por: Mauro Palacios 02 de Julio 2021 · 11:20 hs

Oleksandr Zinchenko es la prolongación de Andriy Shevchenko por todo el campo, ningún jugador de la Eurocopa ha recorrido más kilómetros que él (43,6).

Todo el juego de Ucrania pasa por él, y eso que Shevchenko lo ha colocado por el sector izquierdo, algo que tambien lo hace con Guardiola en el Manchester City.

Zinchenko es el jugador con más entradas ha realizado en la Eurocopa, son 15, y el cuarto que más tiros bloquea (13). También, el ucraniano que más centros sirve, un total de 11, y el cuarto jugador que más pelotas recupera (19).

En octavos de final de la Eurocopa se coronó marcando y asistiendo a Dovbyk para derrotar a Suecia (1-2) y alojar por primera vez a Ucrania en cuartos.

El polifuncional jugador del Manchester City es una especie de talismán. Siempre que marca, Ucrania no pierde: seis victoria y un empate. Se convirtió, además, en el jugador más joven (24 años y 196 días) en marcar para su país en una Eurocopa.

Era el capitán más joven y desbancó a Shevchenko como el goleador más juvenil (19 años y 214 días).

Tiene una historia muy particular, lo rechazaron del Zenit, del Rubin y Spartak. A los 17 años, abandonó el Shakhtar por la guerra del Donbás y se mudó a Moscú. "Me entrenaba sólo en la calle", recuerda a The Guardian. Su madre lo controlaba desde muy cerca y fue muy estricta con él. " Era un chico muy delgado y tímido. Nunca creí que sería una estrella" dijo en la BBC, Sergey Telkov, con el que coincidió en torneos amateur.

Tras medio año sin equipo, el Ufa lo fichó en 2015 y lo vendió al Manchester City en 2016. Se convirtió en un polifuncional para Guardiola. "Es polivalente, nunca se queja, no comete errores..."