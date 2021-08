La frase de Carlo Ancelotti sobre la llegada de Mbappé al Real Madrid

En la previa del partido entre Real Madrid y Levate, habló Carlo Ancelotti, entre otras cosas, se refirió a la llegada de Mbappé.

En la previa del partido frente al Levante, habló en conferencia de prensa Carlo Angelotti y respondió sobre la novela Kylian Mbappé; la renovación de Benzema y Cristiano Ronaldo.

"Karim es una pieza fundamental para este equipo. Lo veo más personalidad y más maduro. Completo y un fantástico futbolista. Es un placer verlo entrenar y jugar. Estoy contento por su renovación. Creo que él tiene muchas ganas de seguir en el Madrid. Estamos contentos por esta renovación".

"El tema se ha acabado porque después de contestar los rumores quería decir que la idea sobre el futuro es la misma que tengo yo. Miramos adelante. Todo el mundo del Madrid tiene cariño a Cristiano. Yo más porque nos ha ayudado a ganar títulos. Le deseo lo mejor".

"No sé si va a llegar. No me importa lo que va a pasar. Tengo una plantilla muy buena y muy fuerte. Me dan mucha felicidad. Estoy focalizado en eso. Esperemos estos diez días y ahora estoy focalizado en el equipo que tengo".