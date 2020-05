La inseguridad evita que juegue Messi en Argentina

A decir de Maximiliano Bianucchi, ex futbolista, ahora agente de jugadores y primo de Lionel Messi, el astro del Barcelona no juega en la Argentina por problemas de seguridad. Así lo afirmó en recientes declaraciones a la prensa en las que aseveró que esas son solo impresiones suyas y es un tema que nunca ha tratado personalmente con él.

Por: Julio César Gómez 14 de Mayo 2020 · 10:28 hs

Bianucchi sostuvo que Messi tiene un importante arraigo con Argentina, al contrario de lo que muchos intentan hacer ver, ya que frecuentemente pasa sus vacaciones en el país y contrajo matrimonio en Rosario.

Messi con argentina

Es entonces cuando BIanucchi especuló que, de no ser por el asunto de la seguridad, el delantero estelar del Barcelona jugaría en Argentina, ya que podría afectarlo de formas en las que el ex futbolista no ahondó.

Dijo que sueña con ver a Lionel vistiendo la camiseta del club argentino Newells Old Boys, pero que, por el mismo problema que argumentaba, esto es sumamente improbable.

Messi con argentina

Destacó la vinculación que el que es considerado uno de los mejores jugadores de la historia tienen con Argentina, realizando actividades benéficas que no trascienden a los medios de comunicación.