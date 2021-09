La insólita sugerencia de este crack brasileño para la FIFA sobre el Brasil - Argentina

El mundialista brasileño en 1998 y 2006 afirmó que la Asociación Argentina no fue seria con el tema de la pandemia, debería ser multado y va más allá.

Por: Mauro Palacios 08 de Septiembre 2021 · 14:09 hs

Todos opinan, dan su parecer y bajan el martillo para donde más les conviene, estamos hablando de los sucesos bochornosos que se vivieron el último domingo en San Pablo en pleno clásico entre Brasil y Argentina por una nueva fecha de eliminatorias sudamericanas. Y apareció un personaje más en esta novela, Zé Roberto, mundialista en 1998 y 2006 con la Verdeamarela.

El ex jugador de Real Madrid y Bayern Múnich afirmó que la Asociación Argentina de Futbol no tomó el tema con seriedad y sugirió a la FIFA emitir una multa severa, además de quitarle los tres puntos del juego y dárselos al equipo brasileño.

“Aquí el covid ha matado a mucha gente, y por eso decretaron esa ley. La Asociación Argentina junto con sus representantes no fueron serios, intentaron manipular la ficha que llenaron y mostraron a Anvisa, metieron todo lo contrario”, dijo durante una videoconferencia esta mañana.

“FIFA tendría que hacer una multa severa a Argentina, quitarle esos puntos y dárselos a Brasil, que fue el equipo que cumplió. Y que eso sirva para las otras selecciones. Este tema tiene que ser serio porque ha muerto mucha gente”.

El ganador de la Champions League con el Real Madrid en 1998 dijo que la AFA no puede negar que estuvo informada desde un principio sobre el protocolo de entrada al país, ya que todas las selecciones de Sudamérica están enteradas de las nuevas reglas. “La AFA sabía que no podía convocar a jugadores que estaban o pasaron por Reino Unido. Sabían que tenían que cumplir cuarentena, todos sabían, por eso Brasil no convocó a sus jugadores”.