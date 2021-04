La renuncia de Hansi Flick al Bayern Munich provocará una ola de cambios

Su 'camino', desde que sustituyó a Niko Kovac en noviembre de 2019, ha sido inmaculado: 67 victorias, 7 empates y 7 derrotas en 81 partidos; con 244 goles a favor, 85 en contra y seis títulos

Por: Manuel Rodriguez 17 de Abril 2021 · 22:33 hs

Ya es oficial. 'Hansi' Flick dejará el Bayern Munich en junio. "Le dije al equipo que informé al club durante la semana que quería rescindir mi contrato al final de la temporada". Así lo aseguró el entrenador alemán a los micrófonos de 'Sky' después de la victoria 3-2 sobre el Wolfsburgo de este sábado.

El entrenador tiene contrato hasta 2023, pero todo hace indicar que el club atenderá la solicitud de Flick. Desde hace tiempo, su relación con el director deportivo, Hasan Salihamidzic, no es la mejor. El técnico y el dirigente han tenido confrontaciones por la política de fichajes del pasado verano y por la no renovación del contrato del defensor Jérome Boateng, pieza clave para 'Hansi'.

"Me alegro de haber tenido la oportunidad de entrenar a un equipo así. Esta es mi decisión, que tomé después de pensarlo mucho", dijo Flick. Sin embargo, no desveló los motivos de su marcha. "Son cosas que discutí internamente con los responsables. Por ahora, seguirán siendo internas", acotó.

El favorito para sucederlo es Julian Nagelsmann, técnico del Leipzig

Recientemente, Flick suena con fuerza como el gran candidato a suplir a Joachim Löw en el seleccionado alemán. "El futuro no está claro. Por supuesto, la Federación es una opción que todo técnico debe considerar, pero tengo que digerirla primero. Las últimas semanas no fueron fáciles, fue un proceso para contárselo al club y luego al equipo. No hay nada más que decir al respecto".

El 'camino' de Flick, que sustituyó a Niko Kovac en noviembre de 2019, ha sido inmaculado. Suma 67 victorias, 7 empates y 7 derrotas en 81 partidos; con 244 goles a favor y 85 en contra. Además, acumula seis títulos: Mundial de Clubes, Supercopa de Europa, Champions League, Bundesliga, Copa y Supercopa de Alemania. Así, igualó el histórico ‘sextete’, del Barcelona de Guardiola en 2009.

'¿Y ahora qué?', se preguntarán los seguidores del Bayern. Pues, según comenta Fabrizio Romano y dejó caer Lothar Matthaus, el principal favorito para suceder a 'Hansi' Flick es Julian Nagelsmann. El entrenador del RB Leipzig es el favorito, pero las negociaciones con el cuadro de Red Bull no serán fáciles. Para ello, el Leipzig debe conseguir primero un sustituto.

Con información tomada del diario Marca