La traición de Wanda Nara a Joaquín Nahuel, el chico de las tortas

La empresaria y esposa de Mauro Icardi le había encargado al joven, a través de las redes soicales, una torta para el cumpleaños de Constantino pero después dio marcha atrás.

Joaquín Nahuel Escobar es un niño de 10 años que se volvió viral en redes sociales por su historia de vida y por su pasión: hacer tortas. El joven de General Rodríguez en un accidente doméstico terminó con el 25% del cuerpo quemado e inició un emprendimiento de pastelería para juntar el dinero para una operación reconstructiva que necesita urgente.

Bajo el nombre de "Delicias J.N" el chico de las tortas se volvió viral. Tanto que atrajo miles de comentarios positivos pero también negativos. Hace algunas semanas atrás Joaquín Nahuel fue víctima de ciberbullying y ante la magnitud de las críticas decidió tomarse un descanso de las redes sociales.

Cuando volvió, más fuerte que nunca y apoyado por sus padres, muchos famosos se solidarizaron con su situación. En este contexto Wanda Nara compartió una historia de Instagram en la que compartió un video del joven y agregó: "Me encantaría que puedas hacer la torta para mi hijo de cumpleaños en Argentina".

"Sos un ejemplo para cualquier niño y para el mundo. Nunca bajes los brazos y que nadie te diga que no puedes cumplir tus sueños", completó y concluyó con un mensaje especial para el niño pastelero: "Puedes lograr todo lo que soñás y más".

Lo cierto es que el cumpleaños de Constantino se festejó el fin de semana y la torta nunca se la encargó a Joaquín Nahuel como la empresaria había mencionado en redes. La esposa de Mauro Icardi eligió para su hijo la temática del videojuego Super Mario Bros para el cumpleaños que festejó en Santa Bárbara y la torta la encargó en otro lado.

Cuando usuarios en redes sociales notaron que en las fotos del mega cumpleaños de Constantino no había ninguna torta hecha por Joaquín Nahuel comenzaron a preguntar sobre la torta del niño. "¿Y la torta que le iba a hacer Joaquín?", se podía leer en Twitter.

Wanda Nara no dio declaraciones al respecto pero el menor, siempre atento a sus seguidores, sí respondió: preguntó una usuaria en la publicación del festejo que subió Mauro Icardi. Al leer esto, el pequeño respondió: "No me contestó Wanda Nara por eso yo no hice nada" revelando que el menor se sintió traicionado por la empresaria.