En el recuerdo: La última función de Gallardo en River

Este 15 de mayo se cumplen 11 años del último partido de Marcelo Gallardo como jugador de River, fue en una derrota 5 a 1 ante tigre en el Monumental. Esa tarde el muñeco, bajo el mando de Ángel Cappa, no jugó un solo minuto del partido.

Por: Cristian Moreira 15 de Mayo 2021 · 17:49 hs

Fue una noche especial para el hincha de River, uno de sus máximos ídolos por lo que significo como jugador y hoy como entrenador, jugaba su último partido con la camiseta del millonario. Sin embargo esa tarde quedo en el recuerdo negro del club porque no solo River cayó por goleada ante el débil Tigre sino que era el comienzo de un negro final anunciado que mandaría al millonario al descenso un año después.

River perdió frente a Tigre por 5 a 1 con goles de Pérez, San Román, Fontanello, Pasini y Lázzaro para los de Caruso Lombardi, mientras que Funes Mori descontó para el local. El resto del encuentro fue un trámite sin mayores emociones ya que Tigre bajó la persiana y River se ahogó en su impotencia. Marcelo Gallardo no ingreso en su último partido como jugador de River y el entrenador Ángel Cappa explico los motivos: "Perdíamos 5-0 y no sabía qué hacer. ¡Cómo iba a jugar Gallardo su último partido en una derrota tan terrible. Me pareció que no debía jugar. Yo le había dicho que no podía asegurarle la titularidad a su edad y algo me dijo que él sabía que le estaba diciendo que se fuera del club”

Marcelo Gallardo jugó 305 partidos, convirtió 70 goles y gano 8 títulos como jugador. Actualmente es el entrenador de River donde desde julio del 2014 se ha convertido en el responsable de devolverle al club la gloria consecutivamente de títulos ausentes por mucho pero muchísimo tiempo.