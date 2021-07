La vida de Eduardo "Mudo" Aguirre: Perlas que no se conocen de la figura de México en los Juegos Olímpicos

Repasamos la vida de Eduardo "Mudo" Aguirre, el orígen de su apodo, que no es el único. Conocer a sus ídolos y recordar que apoyaba a las Chivas.

Por: Mauro Palacios 27 de Julio 2021 · 12:55 hs

Parece imposible, imaginar al "Mudo" Aguirre atajando, pero así fue el inicio de la carrera del jugador del Santos Laguna y actual representante de la Selección Olímpica en Tokio 2020, razón por la que su ídolo era Oswaldo Sánchez y aceptó que por momentos fue seguidor de las Chivas, curiosamente cuadro que lo buscó como refuerzo para el Apertura 2021.

En los últimos años, uno de los equipos que mejor han realizado el trabajo de fuerzas básicas es Santos Laguna , consolidando importantes jóvenes valores en el Máximo Circuito, y nutriendo a las Selecciones inferiores.

Aguirre también habló del origen de su apodo, el Mudo, que se dio en el gimnasio del Club Santos. “Yo inicié de portero, por eso le fui al Santos, era muy fan de Oswaldo Sánchez, como estaba en Chivas pues le iba a las Chivas, y luego cuando pasó a Santos inició el amor por este Club, empecé de portero, luego, como en San Pedro éramos de los mejores equipos, casi no nos llegaban y como portero me aburría, así que me fui de delantero y algunos equipos me ponían a veces de contención y a partir de ahí me hice delantero”, recordó en un podcast grabado en el 2020 con el Santos Laguna.

“Así es como llego a Santos, aunque el profe Omar Tapia me puso de volante dos o tres meses, luego regresé a delantero. Hubo un torneo donde intentó ponerme de lateral, pero como me gusta barrerme demasiado, en la primera jugada me amonestaron y ya no me volvió a poner en esa posición", mencionó.

Aguirre inició en el futbol en El Calor, en San Pedro Coahuila, y fue hasta después de los 14 años que pudo llegar a la cantera del Santos Laguna, ahí entrenaba a pesar de que vivía lejos y para llegar en camión tardaba al menos 45 minutos. "Fue difícil, pero más para mi familia, ellos me tuvieron todo, me facilitaron todo. Yo salía a las 2 de la tarde de la escuela y entrenaba a las 4, así que mi mamá me esperaba afuera de la escuela con la comida, me facilitaba todo, comía esperando el camión. Ellos ( sus papás) se movían en bicicleta, principalmente mi mamá cuando mi papá trabajaba en Laredo", agregó en el Podcast Guerrero.

Uno de los jugadores que más ha dado de qué hablar en últimos meses es Eduardo Aguirre Lara , centro delantero de 22 años que ya ha marcado 14 goles en Primera, 11 en Liga MX , 4 en la Copa MX y 1 en la Concachampions .

Otro de los apodos es Shrek, por su parecido físico con el personaje de la pantalla grande, cuenta con una educada pierna derecha y la inteligencia para moverse en el área. Su buena técnica individual y un desarrollado instinto rematador son las cartas de presentación que lo distinguen, siendo una de las promesas a seguir del Tricolor de cara al futuro.

En otras entrevistas, confesó que Oribe Peralta y Jared Borgetti son sus jugadores modelo, buscando emular el éxito de sus dos ídolos en el cuadro Albiverde, el cual volvió próceres absolutos del balompié mexicano a ambos referentes.

Estuvo en Santos y en el 2017 fue al Tampico Madero para debutar como Guerrero en Liga MX en el 2019. “Yo cuando recién llego a un lugar soy demasiado serio, estábamos en el gimnasio y el entrenador del gimnasio, me dice que por qué no hablaba, que si estaba mudo y así de la nada, de pronto, todos me empezaron a decirme así y se me quedó, igual cuando me fui a Tampico y con la selección de igual forma", dijo en el podcast.