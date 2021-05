Las conclusiones de la Junta Médica sobre la muerte de Diego Maradona

Los peritos médicos investigaron durante dos meses y sacaron las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona. El escrito tiene 70 carillas y 13 conclusiones.

Por: Luca Ratto 02 de Mayo 2021 · 09:54 hs

El pasado domingo se cumplieron cinco meses del fallecimiento de Diego Armando Maradona. La muerte del ex entrenador de Dorados de Sinaloa y campeón del Mundial México 1986 con la Selección Argentina, sigue recorriendo el mundo del fútbol, debido a que la Junta Médica investigó el caso.

Los investigadores determinaron las causas del deceso del astro argentino a través de un informe de 70 páginas con 13 conclusiones. El documento fue elaborado por 20 peritos, convocados por la Fiscalía General de San Isidro.

La Junta Médica comenzó explicando que Diego Maradona “no hubiese fallecido” y que pudo haber tenido “más chances de sobrevida” si hubiera estado internado en una clínica.

El segundo punto crítica la actuación del equipo médico, encabezada por Leopoldo Luque, neurocirujano, y Agustina Cosachov, psiquiatra, ambos son los principales imputados del caso. En el escrito detalla que la atención fue de manera “deficiente”, “indiferente” y “temerario”.

Los investigadores indagaron que Diego Maradona agonizó 12 horas antes de morir. “Presentaba signos inequívocos de periodo agónico prolongado”, por lo cual la Junta Médica llegó a la conclusión de que Pelusa no fue controlado como corresponde desde las 00:30 horas del día 25/11/2020.

También afirmaron que el ex futbolista “desde la internación en IPENSA, no se encontraba en pleno uso sus facultades mentales, ni en condiciones de tomar decisiones sobre su salud”.

Otras de las conclusiones de los peritos es que “fueron ignorados los signos de riesgo de vida que presentaba el paciente”. En este punto, se mencionó un mensaje de audio enviado por el kinesiólogo Nicolás Taffarel y decía lo siguiente: “la semana pasada les dije que había que levantarlo porque podía hacer un edema de pulmón”.

Además, confirmaron que la internación domiciliaria que tuvo Maradona en la casa del country San Andrés de Tigre “no fue tal, ya que no existieron los lineamientos mínimos de tal internación en un paciente de la pluripatología compleja que presentaba DAM”.

El informe también hay críticas hacia el servicio de la enfermería. El mismo argumenta que “el cuidado posterior a la externación de Clínica de Olivos, se encuentra plagado de deficiencias e irregularidades”. Además, Diego “no presentó correctos controles y asistencia por parte médico-asistenciales de enfermería y acompañantes terapéuticos ni tiempo ni en forma”.

Sobre la medicación de Agustina Cosachov, la Junta recalcó que la “adecuada dosis y posología para su trastorno toxicofrénico, al respecto, no podemos descartar que esta medicación no haya influido en el desenlace fatal, ya que no se realizaron en los últimos 14 días previos al deceso, controles cardiológicos ni de laboratorio”.

El último ítem declara que “el equipo médico tratante se representó cabal y acabadamente la posibilidad del resultado fatal respecto del paciente, siendo absolutamente indiferentes a esa cuestión, no modificando sus conductas y plan médico/asistencial trazado, manteniendo las omisiones perjudiciales precedentemente apuntadas, abandonando -a la suerte el estado- de salud del paciente”.

La conclusión final (13), complica a los imputados con una posible modificación de la actual carátula de homicidio culposo, con pena de 1 a 5 años de cárcel a un homicidio simple con dolo eventual que anuncia de 8 a 25 años de prisión.