Le ponen fecha de vencimiento a Cristiano Ronaldo

El técnico del Manchester United cree que la forma en la que se cuida y su mentalidad son claves de su longevidad pero encuentra un final anunciado.

Por: Mauro Palacios 25 de Septiembre 2021 · 13:17 hs

Manchester United busca este año poder volver a levantar el título de Liga que no gana desde 2012-13, el curso pasado ya fueron subcampeones. Para ello han traído de vuelta a Cristiano Ronaldo, el portugués logró tres campeonatos domésticos en su primera estancia en Manchester. Su regreso ha sido espectacular, ha marcado cuatro goles en sus primeros partidos demostrando su nivel.

Y es que Cristiano cumplirá 37 años en febrero, una cifra a la que es muy difícil llegar al nivel al que está. Pero a su entrenador y ex compañero, Solskjaer, cuando se le preguntó cuánto tiempo podría seguir, declaró. "No me sorprendería que siguiera jugando cuando tenga 40 años, en absoluto, por la forma en que se cuida. Esa es la clave, y por supuesto algunos genes. También debe haber algunos genes, algo de ADN".

A Solskjaer no le sorprende por la forma en que se cuida y por su mentalidad: "Ha puesto toda su energía y esfuerzo en convertirse en el jugador que es y ha sido, así que se merece todos los elogios que recibe por su estado físico. Lo que es más impresionante es que cuando has conseguido tanto como él, sigue teniendo el mismo hambre. Su mentalidad sigue siendo absolutamente acertada y es un deseo interior que va a seguir hasta que su cabeza diga...no, ya lo he dado todo".

Su técnico cree que podría superar a Ryan Giggs, que siguió jugando en el United con más de 40 años. Y cree que a pesar de sus 36 años es uno de los jugadores más en forma de la Premier: "Sigue siendo uno de los jugadores más rápidos de la liga y sigo estando contento con su condición física. Pero, por supuesto, ha vuelto a la Premier League y quizá haya más intensidad que en las ligas italiana y española, así que tendremos que gestionar su carga de trabajo".