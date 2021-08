Lionel Messi aparece en el nuevo álbum del número uno

Lionel Messi forma parte de la cultura popular después de una carrera exitosa que lo instaló como uno de los mejores futbolistas de la historia tras sus seis Balones de Oro y por eso no pasó desapercibido para Kanye West.

Por: Mauro Palacios 28 de Agosto 2021 · 12:00 hs

Tras varios meses de espera, el rapero está a punto de liberar su último álbum llamado Donda y después de varias fiestas de escucha privadas, al parecer el disco tiene un guiño hacia el diez de la selección Argentina.

Kanye celebró la última fiesta, previo al lanzamiento del disco que contendrá colaboraciones de Lil Baby, Pusha Y y Baby Keem, en medio del Soldier Fiel, el estadio que está en Chicago donde incluso estuvo por algunos días para terminar los preparativos de las pistas que en un principio serían lanzadas el 23 de julio pero que quedó pospuesta la fecha de estreno.

Durante el evento de presentación mostró el nombre de Lionel Messi y los fanáticos de fútbol comenzaron a publicar mensajes al respecto en redes sociales como Twitter, debido a que Kanye West rapeó: "Hablo con Dios todos los días, él es mi mejor amigo. Ellos juegan al fútbol en mi patio trasero, yo creo que veo a Messi".

Lionel Messi está en boca de los medios de comunicación y los aficionados de fútbol con su llegada al París Saint-Germain, ya que el Barcelona no pudo inscribir al jugador por no poder cuadrar los salarios de la plantilla, pero hay que recordar que el fútbol todavía no figura dentro de los deportes estadounidenses, así que el nombre de Leo Messi traspasó esa frontera cultural con la mención del cantante.