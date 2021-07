Lionel Messi frenó a un compañero que estuvo a punto meter la pata en pleno festejo

Argentina ya había derrotado a Brasil en la final de la Copa América, y en pleno festejo, Lionel Messi le puso los puntos a un compañero.

Por: Mauro Palacios 12 de Julio 2021 · 14:07 hs

Con el gol de Ángel Di María, la selección Argentina derrotaba a Brasil 1 a 0, cortaba la racha de 28 años sin ser campeón, emociones, lágrimas, medallas, festejos y levantar la copa.

Los jugadores se fueron todos hacia el rincón donde se encontraban los hinchas argentinos, a darles las gracias por el apoyo y para festejar el título en pleno Maracaná.

Lionel Messi fue a buscar a Lionel Scaloni, lo abrazó y se dieron las gracias, uno al otro, a pura lágrima, abrazos y besos a la par, mientras caminaban a la zona de la gloria.

"Dale campeón, dale campeón" y todo el repertorio argentino en los festejos, pero se vio un tremendo momento, Rodrigo De Paul quizo comenzar con "Brasilero, brasilero..." y ahí mismo Lionel Messi lo señaló y dijo "No, No..." y se fue del lugar, inmediatamente no hubo lugar para ese cantito que apunta la cargada directa al brasilero.

En plena euforia por el título, Leo detuvo a sus compañeros cuando iban a cargar a los brasileños. Y claro, si hacía unos minutos se habían fundido en una gran abrazo junto con Neymar, donde pasaban los segundos y no se soltaban.

Muy buen mensaje del líder absoluto de este grupo, que se lo vio comprometido como nunca y jugando felíz con la selección, de las pocas veces en donde uno observó a Liol Messi más feliz en la selección Argentina que en el propio Barcelona.