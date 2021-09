Lionel Messi publicó una romántica foto con y un compañero de la Selección le hizo un particular reclamo

La selección Argentina se encuentra en Venezuela con vistas al partido por Eliminatorias, desde su habitación, Messi posteó una imagen junto a su esposa, y jamás pensó que iban a publicar semejante reclamo.

Por: Mauro Palacios 01 de Septiembre 2021 · 10:48 hs

No es el mismo, está más influencer que nunca, Lionel Messi cambió el chip y ya se enfoca en lo que será la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas con rumbo a Qatar 2022, y no abandona su costado más romántico y desde Caracas le dedicó un posteo muy especial a Antonela Roccuzzo.

La Pulga compartió entre sus casi 260 millones de seguidores en Instagram una romántica foto junto a su esposa desde la icónica Torre Eiffel. La publicación sumó unos seis millones y medio de “me gusta” y contó con más de 50 mil comentarios, entre los que se destacó uno de un compañero suyo en la selección argentina y en el PSG.

Se trata de Leandro Paredes, quien le recriminó por los derechos de autor de la imagen. “PH”, respondió el mediocampisat que no podrá jugar ante Venezuela este jueves por suspensión. “No sé si fuiste vos este. No estoy seguro”, fue la pícara respuesta del capitán argentino. “Daaaaa”, cerró con tono de resignación el ex futbolista de Boca Juniors.