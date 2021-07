Lionel Scaloni no tiene dudas para la final. ¿Tagliafico, Paredes y Nicolás González para enfrentar a Brasil?

Argentina, con tres dudas, se prepara para la final ante Brasil. Se filtraron preguntas para la conferencia de prensa de Scaloni, no se habló del equipo pero si del orgulo.

Por: Mauro Palacios 10 de Julio 2021 · 12:04 hs

Lionel Scaloni diagrama el equipo para esta noche y solamente él y su cuerpo técnico saben quienes iniciarán la gran final frente a Brasil.

En conferencia de prensa no hubo ni un segundo de lugar para el probable equipo, pero si se habló de lo que se viene y del orgullo de ser parte. "Siento una gran emoción por liderar un grupo de jugadores que me han demostrado que realmente saben representar a nuestro país, estoy profundamente orgulloso de ellos. Si cada argentino conociera lo que piensan los jugadores, estaría orgulloso. Hicieron un esfuerzo enorme, algunos fueron padres estando concentrados, algunos o ven a sus hijos, a sus abuelos, para nosotros es un triunfo haber llegado acá y que estos jugadores demuestren que quieren ganar algo".

"Es una final, tenemos que jugarla como en Buenos Aires, Santiago de Chile o donde sea. Más allá de que sea un estadio mítico, tenemos que pensar como si fuera una cancha neutral".

El arquero será como en toda la competencia, el Dibu Martínez, arquero figura en la semifinal frente a Colombia y que se expresó en conferencia de prensa: "Estábamos motivados desde el primer día que llegamos a Ezeiza. Teníamos un objetivo que era llegar a la final".

"Es mi sueño jugar una final con la Selección y levantar un título. No hay mejor escenario que jugar frente a Brasil en el Maracaná. Todo el pueblo argentino quiere vernos triunfar en Brasil".

"Soy de la nueva camada de Scaloni, está la vieja camada con Messi, Aguero, Di MAría y Otamendi que llegaron a muchas finales y no consiguieron ese objetivo que tantos argentinos desean desde 1993. Nos amoldamos a su experiencia y me sentí uno más desde el primer día de Eliminatoria que jugué con Chile".

"En el fútbol se dicen muchas cosas dentro y fuera de la cancha. Es solo un partido de fútbol y que ahí. Voy a estar concentrado en tratar de ayudar a mis defensores y estar tranquilo de lo que voy hacer. No voy a pensar si me escuchan o no. Lo que pasó en los penales es algo normal, solo que ahora se escucha".

En defensa continuaría Nahuel Molina, Germán Pezzella ya que Romero no se recuperó, Nicolas Otamendi y por la banda izquierda la duda de cada partido, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña.

En la mitad de cancha, Rodrigo De Paul, una duda entre Guido Rodríguez o Leandro paredes, Giovani Lo Celso tendrá su lugar.

En ofensiva, Lionel Messi y Lautaro Martínez están confirmados. Para compañar aparecen Nicolás González o Ángel Di Maria.