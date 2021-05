Lluvia de criticas para Timo Werner

El delantero alemán fue duramente criticado luego de la clarísima chance que desperdició ante el Real Madrid.

Por: Luca Ratto 01 de Mayo 2021 · 20:54 hs

Timo Werner, delantero del Chelsea, quedó en la mira de todas las críticas luego de fallar una chance clarísima en la ida de las semifinales de Champions League, en el empate frente al Real Madrid.

El delantero de 25 malogró una oportunidad en solitario, mano a mano con Courtois, que podría haber significado la victoria de los “Blues” en su visita al Estadio Alfredo Di Stefano. Esto despertó las críticas, no solo de la prensa inglesa, sino que también de su entrenador, Thomas Tuchel, y hasta de la esposa de un compañero de equipo.

El ex entrenador del PSG, declaró: “Falló una gran ocasión contra el West Ham y perdonó otra aquí, pero tampoco ayuda llorar por ello o arrepentirse todo el tiempo. Hay millones de personas que tienen cosas más difíciles de afrontar que las oportunidades que se perdonan”.

Además el ex jugador del Manchester United, Rio Ferdinand, también se refirió al error y manifestó: “Es una locura, ¿a cualquier joven le dan el tiempo que le han dado a Werner cuando llega? No se les trata con igual cuidado y compresión. Es una inversión y nunca se les da tiempo ni paciencia. Tammy (Abraham, delantero de 23 años) no tiene los minutos que tiene Timo, si actuara en el campo como él. Si fuera Tammy estaría en el banquillo”. Marco Van Basten, otra voz autorizada y de los mejores delanteros de la historia se refirió a Werner como alguien que “juega muy mal”.

Sin embargo, la crítica menos esperada fue la de la esposa de un compañaero del Chelsea: Isabelle Da Silva, casada con Thiago Silva. A través de su cuenta de Instagram expresó: “Es karma, chicos. En cada equipo al que voy hay un delantero que sigue fallando goles... ¿Cómo se llama? ¿Werner? ¿Es así?”.

El partido de vuelta es el próximo miércoles a las 16:00, veremos si Timo Werner es capaz de dar vuelta la página y de revertir la imagen dada.