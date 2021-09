Lo confirmó Chicharito y muchos jóvenes ya están a la espera

Lejos de pretender el regreso a la selección mexicana, Javier Hernández Balcázar confirmó a que se dedicará desde el 23 de septiembre y busca llegar a los jóvenes.

Por: Mauro Palacios 01 de Septiembre 2021 · 09:58 hs

Luego de diversas experiencias, Javier “Chicharito” Hernández ha decidido incursionar en el mundo de los videopodcast con un programa que abordará temas relacionados con la salud mental.

Esto mediante la plataforma Yo Mobile, de la cual es accionista. El programa, que está dividido en cuatro episodios, tendrá como nombre “No somos Robots” (We are not Robots).

La fecha de lanzamiento será el 23 de septiembre y el objetivo es abordar estos temas junto a especialistas. Chicharito tendrá invitados a personajes como Diego Dreyfus uno de sus amigos y quien se dedica al mundo del coaching. Todo esto desde la perspectiva de uno de los jugadores históricos de la Selección Mexicana que ha pasado por problemas de depresión, como el mismo lo ha reconocido.

Los episodios tendrán una duración de 30 minutos y en ellos el delantero de Los Angeles Galaxy quiere generar conciencia entre las personas, incluidos los deportistas profesionales, sobre la salud mental. El goleador, que ha militado en clubes como el Manchester United, Real Madrid, Sevilla, habló de su depresión en una entrevista que dio para ESPN hace un par de semanas.

“Es difícil el poder describir una lista de factores, pero la pandemia, el fallecimiento de mi abuelo y problemas personales me vinieron encima. Caí en una depresión bastante grande que no me había percatado”, expresó Chicharito, quien actualmente se recupera de una lesión.