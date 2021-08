Lo patea hasta en el piso: Solskjaer, el DT del United le deja un duro mensaje a Cristiano Ronaldo

El entrenador del Manchester United, no dudó ni un segundo en opinar sobre la llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester City de Guardiola y no fueron caricias ni buenos augurios.

Por: Mauro Palacios 27 de Agosto 2021 · 08:56 hs

Crisitano Ronaldo vuelve a ser uno de los principales protagonistas del mercado de fichajes pero esta vez tiene mayor culebrón que con el traspaso del Real Madrid a la Juventus.

El crack portugués tomó la decisión de no continuar en Italia y quiere volver a la Premier League. Cristiano ya estuvo en esa liga hace muchos años, en las filas del Manchester United. Pero no quiere volver con los Diablos Rojos y ha decidido marcharse al enemigo, el Manchester City de Guardiola.

En la tarde del jueves, Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del Manchester United, estuvo en rueda de prensa analizando la previa de su partido este fin de semana ante el Wolves.

De repente, sale la cuestión de Cristiano Ronaldo y su posible llegada al Manchester City y la reacción del noruego fue la siguiente: "Bueno, me parece bien. Pero nos han enseñado a que si has jugado en el United, no puedes irte al City." declaró Solskjaer. Una novela que finalizará en las últimas horas pero que la afición del United no le gustará ni un pelo.