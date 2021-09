Lo que llevó a Reinaldo Rueda para no citar a James Rodríguez

El DT de la selección de Colombia expresó que no es suficiente para seguir dejando fuera del plantel a James Rodríguez.

Por: Mauro Palacios 02 de Septiembre 2021 · 09:22 hs

Para los juegos de Colombia ante Bolivia, Paraguay y Chile, correspondientes a las Eliminatorias de la Conmebol rumbo a Qatar 2022, Reinaldo Rueda, DT de los Cafetaleros, decidió no llamar a James Rodríguez, jugador que en el pasado le pidió estar al "500 por ciento" para poder ser considerado por la selección.

"Creo que la ansiedad y el deseo del jugador de estar acá en selección hace que uno en forma inconsciente precipita esas apariciones . No solamente es la cicatrización de una lesión, sino la readaptación de la competencia. Creo que está muy claro, no podemos hacerle daño a James, ni a la selección, cuando lo hemos visto en su plenitud lo queremos, cuando él esté 500 por ciento, porque 100 porciento no es suficiente para la Selección", dijo en su momento el seleccionado sobre la ausencia de James.

Sin embargo, para esta Fecha FIFA el llamado de Juan Fernando Quintero y de Radamel Falcao, jugadores que no han tenido mucha actividad, y que incluso, el último de ellos viene de recuperarse de varios problemas físicos, generó que Rueda fuera cuestionado sobre ese 500 por ciento que pide a los colombianos para ser considerados con la selección.

"A los jugadores siempre le decimos que deben estar al 500%, y nos referimos a ese plus que es estar en la Selección Colombia, buscamos que los jugadores se cuiden en todas las variables posibles. Ese 500% involucra una cantidad de factores y de variables. El tema de jugadores que tienen otros componentes ayuda. Todos los momentos y las posiciones son diferentes", mencionó el técnico.

Colombia se enfrentará este jueves a Bolivia; mientras que el domingo visitará a Paraguay y cerrará de local ante Chile el próximo jueves 9 de septiembre. Cabe recordar que en la tabla de clasificación, la selección cafetalera avanza en el quinto lugar con 8 puntos.

El próximo capítulo de esta culebrón se dará cuando James Rodríguez se exprese y haga referencia a los dichos del entrenador que nuevamente lo dejó sin poder subirse al autobús.