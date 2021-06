En plena preparación de la selección mexicana en vistas a la Copa Oro, el nuevo Guille Franco, Rogelio Funes Mori fue contundente.

Por: Mauro Palacios 23 de Junio 2021 · 15:54 hs

México es un país donde se debe hacer un buen camino y con mucho cuidado porque las críticas están a flor de piel en cada uno de los seres, en especial los aficionados y una prensa mas que amarillista.

Rogelio Funes Mori llegó a Rayados de Monterrey y con mucho esfuerzo y en especial goles y títulos consiguió que se lo ponga a la misma altura de Guillermo Franco, otro argentino naturalizado mexicano que es ídolo en Monterrey y colocado en la selección a manos de Ricardo La volpe.

Gerardo Martino, entrenador del Tri, convocó a Rogelio y las criticas, como eran de esperar, aparecieron en todos los colores. El delantero ex River Plate realizó una entrevista con el sitio oficial de su club y expresó "los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana" como dice Chavela Vargas.

"En el momento que me entregaron el papel me sentí un mexicano más y casi lloro, porque es un país que me ha dado todo...yo creo que en otra vida fui mexicano, viví mucho tiempo en Estados Unidos...a mí México ma ha dado lo mejor".