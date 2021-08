Los motivos asombrosos por los que Mbappé quiere jugar en el Real Madrid

Kylian Mbappé se ha convertido en un futbolista fuera de lo común, alguien que está rompiendo la norma del fútbol moderno. Las razones por las que renuncia a jugar con Messi y ganar muchos millones más.

Por: Mauro Palacios 25 de Agosto 2021 · 09:14 hs

Son muchas las incógnitas que rodean la decisión de un jugador al que no le importa renunciar a mucho dinero y por jugar en un estadio como el Santiago Bernabéu y vestir una camiseta, la del Real Madrid.

Sin duda que ver cumplido el sueño de jugar en un equipo, en este caso el Real Madrid. Las fotos de su habitación rodeado de recuerdos blancos, dejan patente que su amor hacia el equipo blanco no nació ayer, es algo que viene de lejos. Gareth Bale o Toni Kroos son los casos más recientes, cada uno a su manera, de estar identificados desde niño con el equipo madridista habiendo nacido fuera de España.

El sentimiento, en esta ocasión, está por encima del dinero en cantidades casi obscenas que le ha ofrecido el PSG por renovar. Se habla que en la última propuesta el club francés le puso sobre la mesa seis años y sesenta millones por temporada, la mitad de lo que le ofrece el equipo blanco. Esas son las razon que lleva a Mbappé a rechazar muchísimo dinero para aceptar una propuesta de cifras menores.

Mbappé está demostrando desde que se asomó en el Mónaco tener las ideas muy claras. En 2017 y cuando parecía que iba a firmar por el Real Madrid, pensó que por delante iba a tener a Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo. Se inclinó por la propuesta parisina, en la que poco menos se le garantizaba jugar o cuando menos ser más importante dentro de un equipo al alza y con un poder económico por encina del Real Madrid.

Pasado el tiempo ha comprobado que su felicidad está más allá de ese poder emergente, poniendo por delante la historia del equipo madridista. Por estas cosas, Mbappé renuncia a ser parte de un equipo en alza como el PSG que acaba de incorporar nada más ni nada menos que a Lionel Messi y a Sergio Ramos y sueña con Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappé ya dijo no, a jugar al lado de CR7, su ídolo de la infancia. Busca sentirse referencia, ser líder de un proyecto y ni antes con el portugués ni ahora con Lionel Messi, lo sería. Pese a tener tan solo 22 años no le asusta la responsabilidad y era consciente de que todos los movimientos hechos por los dirigentes del PSG nada tienen que ver con lo de otorgarle ese liderato que busca desde que salió del Principado. La llegada de Lionel Messi no alteró en nada sus planes, así como la salida de Zidane.

El delantero francés busca cumplir el sueño y el de por fin poder asumir el rol de líder, algo que en el PSG no había podido hasta el momento. Ha respetado al máximo a su equipo, pero sus decisión es firme. El Real Madrid le abre las puertas a lo que busca en lo deportivo, a crecer desde el liderazgo y en un equipo al que admira desde pequeño.

En estos cuatro años en el PSG, el madridismo ha demostrado admiración hacia su figura. Sabe que se puede convertir en la referencia, en la cabeza visible de un proyecto más universal que el del PSG, circunstancia que molesta en París.

Karim Benzema ha jugado un papel fundamental para que el delantero haya podido resistir el último empujón parisino. El regreso del nueve a la selección fue justo que necesitaba para terminara de conocer todo lo que es el Real Madrid y el cómo se siente un jugador madridista.

Va a ser fundamental, en caso de que se cierre la operación, la presencia de Benzema en el equipo blanco. Va a ser su apoyo, aunque Mbappé ya ha demostrado tener personalidad suficiente. Incluso Paul Pogba ha sido otro de los que le han metido más madridismo en las venas al delantero.