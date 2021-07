Los nuevos Messi del Barcelona

Las perlas de La Masía, alguna vez fue Lionel Messi y en la actaulidad, Ronald Koeman se apoyará en varios de ellos. Las presenta Franc Artiga.

Por: Mauro Palacios 14 de Julio 2021 · 13:00 hs

La Masía volverá a tener su peso en el Barcelona en la temporada 2021-22, acompañados por su líder Lionel Messi. La continuidad de Ronald Koeman da motivos a estos jóvenes que vienen desde abajo, para ser optimistas en cuanto a las oportunidades, a ellos le sumamos los que ya son una realidad.

El holandés se apoyó en jugadores como Mingueza o Ilaix, más allá de las realidades Riqui y un Ansu. Un camino que espera a otros futuros como Collado, Nico González o Balde.

En esta pretemporada y a lo largo del año, una camada para la esperanza culé. Franc Artiga, que los entrenó a todos y los conoce como nadie, le contó a Marca detalladamente uno por uno.

"Ha sido un regalo entrenar todos estos jugadores que mencionamos y muchos más. poder ver las sesiones de entrenamiento de Pep Guardiola, Tito Vilanova o Luis Enrique. ¡No puedo pedir más! estoy super agradecido. Pero llega un momento que tienes que decidir tu futuro. Y no quiero seguir creciendo como entrenador".

"Están subiendo jugadores de diferentes categorías, los de 99, 2000, 2001, 2002, etc. Sí es cierto que la generación de 2001 y 2002 ha sido una de las mejores, de mayor talento en el club. Hay que sumarle jugadores como Eric García o Take Kubo, que también tienen un gran futuro. La diferencia ha sido contar con un entrenador del primer equipo que los ponga. Supongo que la coyuntura del Covid y la situación económica hay ayudado, pero al final se está demostrando que el trabajo que se ha hecho en los útlimos diez años en el fútbol formativo ha sido espectacular".

Sabe que sería imposible que esos juveniles ingresen y rindan como lo hacen, si no se trabaja como lo hacen en la Macía.

Ansu Fati, categoría 2002, es el jugador del que más esperanza generaba en el fútbol formativo, por su calidad y su personalidad. "Siempre hay dudas de cómo respondería a medida de que fuese subiendo categorías entre la presión y la competición. Pero la verdad que fue debutar en el Camp Nou y hacer exactamente lo que venimos haciendo en los campos de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Además yo lo tuve justo en la recuperación de una lesión grave que sufrió en la categoría cadete. Es un profesional, vive por el fútbol y espero que se recupetre como se rcuperó de la grave lesión sufrida anteriormente".

Óscar Mingueza, categoría 99. "Oscar es el caso opuesto, una formidable sorpresa, el único entrenador del fútbol formativo que aseguraba tener potencial de primer equipo ha sido García Pimienta. Ha demostrado que desde el trabajo, la discreción y la humildad se puede llegar a jugar en el primer equipo. Para mí está rindiendo mejor en el primer equipo que en el fútbol formativo, incluso en la posición de lateral derecho, que prácticamente no había jugado nunca anteriormente. Tiene una tranquilidad y pausa que le ayudan a competir de una manera excepcional. Es un ejemplo para todos los chicos de la Masía, sin duda".

Riqui Puig, categoría 99, es el ADN del Barcelona, es un futbolísta hecho para jugar al juego del Barcelona. "La situación que ha vivido la pasada temporada estoy seguro que le hará más fuerte. No debe bajar los brazos y seguir luchando por un sueño. Estoy convencido de que llegará su momento y se hará un sitio en el primer equipo".

Ilaix Moriba, categoría 2003, es otro jugador, por lo que cuentan, del que nadie tenía dudas de que llegaría al primer equipo. "Tremenda personalidad, gran madurez. Ilaix siempre responde ante las situaciones de mayor presión y así lo está demostrando. Bajo esa apariencia de jugador físico se esconde su mejor virtud que es la comprensión perfecta de nuestro juego"

Álex Collado es categoría 2002 y todos creen que es el próximo en subir al primer equipo y asentarse. "Ha madurado lo suficiente en el Barcelona B y la temporada que viene será sin duda un jugador importante del primer equipo. Exquisita técnica, entiende perfectamente nuestro juego, tiene gol, último pase y mentalidad ganador".

Alejandro Balde, categoría 2003. "Sin duda que Balde es un jugador con una calidad impresionante. Es un lateral con unas características perfectas para nuestro juego, rápido, potente, bueno técnicamente, excelente ofensivamente, pero creo que hay que ir con calma. Debe crecer en el Barça B, madurar sobretodo defensivamente y no tener prisa. No todos pueden subir rápido, puede ser contraproducente precipitar ascensos. Estoy seguro de que tiene potencial primer equipo, pero a su debido tiempo".

Nico González (2002) y Pablo Martín "Gavi" (2004)

"Nico lo tiene todo para ser un jugador profesional top. Es bueno técnicamente, un físico privilegiado, ambicioso y lo más importante, muy inteligente. Y además, corre sangre futbolística por sus venas. Más de una discusión me ha costado con él y Fran (su padre) sobre su posición en el campo, siempre he creído que es un pivote espectacular y que era y es su posición perfecta. Lo está demostrando en el filial con un rendimiento fantástico y si es cierto que también rinde en la posición de interior, es un 6 de los nuestros".

"Mientras que Pablo es un jugador muy joven, el año pasado jugaba en el cadete y no hay que tener prisa. Debe superar etapas a su ritmo, pero está claro que es un jugador especial. Es un interior con una velocidad de ejecución y velocidad mental muy grandes. Es un animal competitivo pero por eso mismo no hay que correr, no hay que frustrarle, hay que tener paciencia, que juegue mucho y siga creciendo como lo está haciendo. Estoy convencido de que en dos o tres años está llamando la puerta del primer equipo".