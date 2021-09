Los tapa el agua: La desesperada situación de San Pablo con Hernán Crespo

El San Pablo que dirige el argentino, fue noticia en la semana por la salida explosiva de Dani Alves, ahora cayó frente a Fluminense y corre mucho riesgo.

Por: Mauro Palacios 13 de Septiembre 2021 · 11:46 hs

El San Pablo está a tan solo un punto del descenso tras perder por 2-1 ante Fluminense el pasado domingo y su entrenador, Hernán Crespo, habló al respecto en una conferencia de prensa donde aseguró que se preocupa por su equipo, que no tiene jugadores y opinó acerca de la salida repentina de Dani Alves.

"Intento preocuparme por mi equipo, que no jugó bien. Podríamos hacer las cosas mejor. Recuperamos futbolistas que puedan darle a este equipo una calidad superior". Afirmó el entrenador argentino sobre su equipo que se encuentra 16° de la tabla, a una unidad de la zona roja, en la que están América Mineiro, Gremio, Sport Recife y Chapecoense.

Esta vez, San Pablo perdió sin jugar bien luego de los goles de Nino y Luiz Henrique, mientras que Reinaldo descontó de penal. El equipo de Crespo está lejos del puntero Atlético Mineiro, que ya le lleva siete puntos de ventaja a su perseguidor Palmeiras.

El equipo paulista perdió varios de sus jugadores el último tiempo por diferentes lesiones, por lo que, el juego cambió mucho y se vieron perjudicados. ''Es un campeonato muy incidente. Cosas increíbles por las que estamos pasando y tuvimos que pasar, llenos de lesiones. En estos quince días no hemos podido recuperar a nadie''.

De todas formas, el argentino confía que para la próxima fecha podría recuperar a algunos de estos jugadores lesionados. ''Creo que para el partido del miércoles tendremos buenas noticias con Arboleda y Rigoni, como hemos visto. Y Benítez entró bien. Comenzamos a recuperar lentamente nuestras fuerzas''.

Hernán Crespo fue consultado por la salida de Dani Alves y respondió brevemente sin querer involucrarse con lo sucedido.''Es una situación de la directiva. No quiero entrar en el tema. Situaciones que están sucediendo que no nos dejan trabajar con tranquilidad y poder elegir realmente qué jugadores están en perfecta forma, opinó. 'Puedo decir que no fue el momento ideal. Un momento en el que no tenemos a Igor Vinicius para poder jugar ahí, no teníamos a Orejuela y teníamos que crear una situación absolutamente nueva, que solo entrenamos. una o dos veces, con Galeano, que lo hizo mucho bien ”