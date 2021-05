Luca Torreira habló nuevamente de su posible llegada a Boca ¿Cumplirá su sueño?

El volante uruguayo Lucas Torreira acaba de consagrarse campeón con el Atlético de Madrid pero el préstamo se terminó y su futuro es incierto. ¿Qué hay de su llegada a Boca?

Por: Redacción Pasión Fútbol 27 de Mayo 2021 · 14:10 hs

Hace unos meses, el volante central Lucas Torreira, sorprendió a todos cuando desde su cuenta de Instagam se mostró haciendo un asado y con el termo y el mate, para dejar bien en claro que es uruguayo, y luciendo la camiseta de Boca Juniors, club que sigue desde pequeño y en el que sueña con jugar en algún momento.

La imagen llamó mucho la atención ya que el jugador pertenece al Arsenal de la Premier League, y estaba a préstamo en el Atlético de Madrid, club con el que se coronó campeón de La Liga hace unos días.

Ya vencido el préstamo, el futuro de Lucas Torreira es incierto, ya que según declaró a una emisora uruguaya (Radio Sport), los Gunners aún no se han comunicado con él y ni siquiera tiene la fecha en la cual debe volver a presentarse a los entrenamientos para preparar una nueva temporada.

Cabe recordar también que recientemente Lucas sufrió la pérdida de su madre, quien falleció a causa del Covid y eso fue lo que lo hizo acercarse aún más a su país y alli reflotó sus intenciones de jugar en Boca, entre otras cosas para estar más cerca de su padre.

Lo cierto es que ya pasado algún tiempo, el jugador no tiene destino seguro, y si bien le gustaría poder quedarse en Atlético de Madrid un tiempo más con sus compatriotas Luis Suárez y Josema Giménez ve difícil esa opción, y podría recalar en algún otro club europeo.

Y en la entrevista además se le preguntó específicamente acerca de las posibilidades reales de que llegue a Boca Juniors, el club de sus amores, a lo que respondió:

“Lo voy a dejar bastante claro, porque el otro día cuando llegué al aeropuerto dije una cosa y quedó como que quiero venir obligado a Boca y que no voy a jugar en otro equipo que no sea Boca. La verdad es que en algún momento quiero jugar en Boca, eso quiero que quede claro, pero no sé si el momento es ahora o más adelante. Hay que entender que las condiciones no están dadas para que hoy yo pueda ir a Boca”, indicó Torreira por lo que las puertas quedan abiertas, pero a futuro.

Mientras tanto, Lucas disfruta de su preparación con la Selección de Uruguay a la espera de la doble fecha de la eliminatoria y de la Copa América.