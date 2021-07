Lucas Pratto le dejó un fuerte mensaje a Marcelo Gallardo

El Oso ya es jugador libre y espera cerrar rápidamente su futuro, donde quiere seguir en el alto nivel, pero antes le dejó un duro mensaje a Marcelo Gallardo y a la dirigencia de River Plate.

Por: Mauro Palacios 20 de Julio 2021 · 14:36 hs

Una novela con un final anunciado, la de Lucas Pratto y River Plate. Ya desde sus pocos minutos en el último tiempo con Gallardo y su salida al PSV, se olfateaba que el Oso no iba a volver a vestir la camiseta del Millonario, y así fue, ayer rescindió su contrato de mutuo acuerdo con el club.

Grandes deudas, un entrenador que no le dijo que no lo iba a tener en cuenta y final poco felíz para uno de los ídolos de esta . “Cuando me fui, el club llevaba un año y medio sin pagarme”. “Me decían que era importante y me ponían cuatro minutos”. “Me hubiese gustado despedirme de la gente de River de otra forma" “No me dijeron las decisiones en la cara”.

Las pretemporadas en River siempre son duras y al equipo le cuesta los arranques, y en este momento hay que sumarle que se juega la continuad en la Copa Libertadores. "Siempre nos costó en River salir de la pretemporada. A mí me pasó. Siempre decíamos que hasta el cuarto partido nos costaba. También es el conocimiento con los compañeros. Llegó Romero ahora, Fontana, Paradela y Palavecino llevan solo 6 meses".

En la Bombonera, era puro grito del local por el gol de Ramón Ábila pero sacando del medio, Pratto igualó la final. "El gol sacando del medio fue mi mayor alegría".

Desde afuera se observa mejor algunos defectos del plantel que supo ser parte. "A River sólo le falta recuperar esa voracidad en la recuperación arriba, no dejarlos salir con tranquilidad".

Ganara la Copa Libertadores con River Plate fue su mayor alegría futbolística y fue figura en los dos partidos frente a Boca. "Estaba obsesionado con la Copa Libertadores. La primera vez que la jugué fue en 2011, con Católica. Después, la había jugado cinco veces más con Vélez, Mineiro y San Pablo y ni a una semifinal había llegado. Vine a River a ganarla. Y el primer año se me dio".

Su futuro podría continuar en el fútbol brasilero, que conoce muy bien o regrear a uno de los clubes que siempre le demuestra cariño y desea su vuelta, Vélez Sarsfield. "Recién ayer hicimos la rescición y todos saben lo que quiero, quiero seguir en el alto nivel y seguir ganando cosas".

Lucas Pratto en una distendida charla en Líbero por TyC Sports dejó el título principal y tiene como protagonista al ídolo máximo del hincha millonario. Marcelo Gallardo y Lucas Pratto siempre tuvieron una gran relación pero claramente no terminaron de la mejor manera. "Mi relación con Gallardo terminó de uno a diez...en cinco puntos". "Me hubiese gustado que Gallardo me dijera que no me tenía en cuenta".