Luego de la eliminación llega la barrida: ¿Quiénes son los jugadores que se van de Boca?

La derrota con Racing pegó fuerte en las filas de Boca Juniors y el club prepara una renovación del plantel muy fuerte para encarar la segunda mitad del año.

Por: Redacción Pasión Fútbol 01 de Junio 2021 · 16:25 hs

Boca acaba de cerrar el primer semestre con un balance muy negativo, ya que más allá de haber ganado la Copa Diego Armando Maradona, luego de ese logro tanto los resultados como el juego fueron en caída libre.

En la Copa Libertadores, el gran objetivo de Boca cada año desde el 2007, apenas logró el segudo puesto en el grupo, lo cual lo perjudicó en el sentido en que para octavos de final deberá enfrentar nada menos que al Atlético Mineiro, ganador de su grupo y probablemente el mejor equipo de la segunda fase.

Y en la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino, si bien había derrotado por penales en cuartos de fnal a su clásico rival River Plate, que tenía récord de ausencias por Covid, cayó en semifinales también en los penales ante Racing, y quedó fuera de la definición del torneo.

Ahora llega el tiempo de la renovación, y son varios los que no vestirán más ya la azul y oro:

Esteban Andrada

Luego del episodio en el cual se tuvo que quedar en Ecuador la relación del arquero con el club no fue la mejor. Y si se toman en cuenta las publicaciones de su esposa, muy críticas hacia los directivos, la situación empeora aún más. Pero lo que más influye en su posible salida es que ha quedado relegado en manos de Agustín Rossi, quien jugó el partidi decisivo ante Racing y es el preferido de Riquelme y de Russo. El Olympique de Marsella ya pidió condiciones por Andrada y si se acercan los números es muy probable que el arquero parta hacia Francia.

Julio Buffarini

Ya hace un tiempo que Boca emitió un comunicado en el cual se informaba que el lateral ex San Lorenzo no renovaría su contrato con el club. Buffarini siguió jugando en forma intermitente, increíblemente no fue incluído para los penales ante Racing, pero está claro que Russo prefirió inventar a Capaldo en ese puesto, algo que tampoco le dio mucho resultado.

Leonardo Jara

Es el otro "4" que se va de Boca, también por terminarse su contrato. Con pocas chances de mostrarse y muy relegado, Jara se despide del club el 30 de junio.

Mauro Zárate

Si bien tiene contrato hasta fin de mes, ya dejó en claro que no seguirá en el club, en el que nunca pudo hacer buen pie. Tras una escandalosa salida de Vélez, se esperaba mucho más de él. ¿Llegará a la MLS?

Nicolás Capaldo

Aunque muy forzado en su puesto, es el único 4 que le quedará a Boca al irse Buffarini y Jara. Red Bull Salzburg, actual campeón de la Bundesliga de Austria, ha pedido condiciones por el jugador, y tras una oferta inicial que fue rechazada, ahora están más cerca las partes, por lo que podría llegar a emigrar.

Villa y Pavón

Así como el caso Capaldo, no es seguro que emigren, pero lo cierto es que Boca necesita vender y ellos son los dos jugadores que tienen aún una cotización importante por lo que de hacerse efectiva la transferencia de alguno de ellos, o de los dos, el club tendrá ingresos para reforzarse para lo que resta de la Copa Libertadores y para el campeonato argentino.

Agustín Obando y Gonzalo Maroni

Están en el medio de la negociación por la ya acordada llegada de Nicolás Orsini, el centrodelantero de Lanús, a Boca.

Irían a préstamo por un año y restan ajustar las condiciones, es decir si las cesiones son con opción, y a cuánto ascienden esos montos para la compra definitiva.

¿Y Carlitos?

No se lo ve cómodo a Carlos Tévez con el momento de Boca. Ya cuando sufrió la triste muerte de su padre se había comentado que podía tomar la decisión de dejar de jugar. Sin embargo juntó fuerzas y siguió adelante. Pero ahora se vuelve a especular con su posible retiro, y eso es algo que solamente él puede saber.