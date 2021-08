Luego de un nuevo empate, Javier Aguirre confirma su ultimátum en Rayados

En la noche del viernes, Rayados volvió a igualar, esta vez fue 2-2 ante Xolos de Tijuana y su entrenador Javier Aguirre se puso un límite.

Por: Mauro Palacios 28 de Agosto 2021 · 13:31 hs

El técnico de los Rayados, Javier Aguirre, acusó que a su equipo le hizo falta fondo físico en el encuentro de la Jornada 7 ante los Xolos de Tijuana en el que fueron empatados 2-2 en una noche donde tenían 2 goles de ventaja, Aguirre aceptó que a su plantel le cuesta meterse a los partidos y que la irregularidad emocional les sigue jugando chueco.

“Está claro que nos está costando meternos al ritmo a los partidos, hoy nos faltó, sobre todo la segunda parte nos faltó físico, hay una irregularidad emocional y se va contagiando el equipo",comentó el Vasco.

"Nos faltó gasolina, no estuvimos en el partido, la verdad es que no estuvimos con chispa para tener la pelota, nos faltó movilidad, nos faltó esa personalidad de quererla; nunca intentamos conservar el marcador, fue el rival el que nos empujó, se nos han escapado ya varios puntos, no nos queremos rezagar mucho, la Liga va a la mitad, pero nos urge ganar ya".

La actualidad de Rayados lo muestra con 3 empates al hilo, ya son 11 puntos para el Vasco en un torneo donde las lesiones les han afectado. "Duván pisa mal, estamos en el campo sintético que tenemos en El Barrial, entonces dudamos de traerlo o no, lo necesitamos, es un jugador importante, estamos con ganas de sumar puntos, en el entrenamiento pusimos a Parra y Gallardo, los pusimos como 'Plan B', el gol les dio vida a ellos y la segunda parte fue complicada".