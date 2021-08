Luego del empate en la liga, Rayados piensa en la Concacaf y Javier Aguirre recibe buenas noticias

El último refuerzo de Rayados llegó a Monterrey tras Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Arribó a la ciudad, lo hizo junto a sus nuevos compañeros en el Monterrey.

Por: Mauro Palacios 09 de Agosto 2021 · 09:40 hs

El último refuerzo de Rayados ya llegó a Monterrey este domingo tras los Juegos Olímpicos, se trata de Erick Aguirre, el jugador que destacó en el partido de México ante Francia anulando a Florian Thauvin, la "bomba" de Tigres.

“Contento por llegar a esta gran institución para dar lo mejor a este gran equipo. Estoy mucho mejor, tuve la oportunidad de entrenar varias veces con el equipo y vamos a hablar con el cuerpo médico para ver si estoy para esta semana”, dijo a su llegada.

Y es que Aguirre sufrió una lesión muscular en Tokio que le impidió seguir participando en la justa olímpica, aunque tiene fe de estar para el duelo del miércoles ante Cruz Azul en la Semifinal de Concacaf. “Primero agradecerle por el recibimiento, han sido mensajes de mucho apoyo. Esperen de mi mucho sacrificio al llegar al equipo", indicó.

Tras la participación en Tokio, también llegaron César Montes y Carlos Rodríguez. los rumores de posibles clubes europeos interesados en jugadores mexicanos no paran, pero el defensa de Rayados, César Montes, prefiere no pensar en el Viejo Continente; "Estamos concentrados con Monterrey, más ahora que tenemos la semifinal en puerta el miércoles y estamos en ella. Seguramente ahora con el viaje, pensando en recuperar y estando disponible para Javier (Aguirre). Si nos toma en cuenta nosotros encantados", expresó.

Carlos Rodríguez, una de las piezas claves del Tri, irradiaba felicidad a su llegada a Monterrey y presumía su medalla de Bronce, pero fue sincero al señalar que aún no lo puede creer, no dimensiona lo que han conseguido. "Orgullo y felicidad. Aún no cae el veinte de lo que representa esta medalla. Pasando el tiempo vamos a ir sabiendo la historia que pudimos hacer para México", comentó el canterano albiazul.