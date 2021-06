Lukaku le apuntó con un misil a CR7

Romelu Lukaku fue protagonista de un listado de preguntas y respuestas en Twitter y no se puso el casette, lejos de eso envió una crítica directa a Cristiano Ronaldo.

Por: Mauro Palacios 23 de Junio 2021 · 14:01 hs

Durante un tiempo prolongado, Romelu Lukaku que disputa la Eurocopa para su selección de Bélgica disipó la curiosidad de los fanáticos, contestantodo todo.

El delantero belga no se achicó al responder sobre lo que la mayoría quiere saber: "¿Quieres pasar al Manchester City?"; la respuesta fue clara: "Estoy contento en el Inter".

Romelu superó algunas críticas que le llovían desde los medios aun cuando sus números contaban otra historia. Fue una de las figuras del último Inter de Milán campeón, generando una dupla letal con el argentino Lautaro Martínez. Allí respondió: "Pfff. necesitaría un día completo para responder esa pregunta".

En la plataforma social BigRom expresó sus próximos objetivos. Alguien intentó alterarlo al ingresar en el campo de los goles en la selección que, en proyección, le permitiría sortear a un monstruo sagrado como Cristiano Ronaldo. El belga no esquivó la pregunta como si lo hace con los rudos defensores en el calcio, "Solo quiero ganar, no me importa los premios individuales, trabajo para ganar los títulos por equipo".

Declaraciones que no tardarán en ser devueltas por el delantero estrella de la selección de Portugal, seguramente con un agua de por medio...