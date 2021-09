Marcelo Bielsa y su Leeds ingresan a un nuevo mundo, donde ya pertenecen algunos equipos de la Premier League

Desde que llegó Marcelo Bielsa al Leeds son muchas mas las cosas positivas que negativas. Son pocos los equipos de la Premier League que han incursionado en este nuevo mundo.

Por: Mauro Palacios 02 de Septiembre 2021 · 11:59 hs

Los buenos resultados del Leeds United desde que llegó Marcelo Bielsa, hicieron que cada vez más sponsors se acercaran al club y en los últimos días, el club ingresó al mundo de las criptomonedas.



Al igual que lo que han hecho los principales equipos y selecciones del mundo, como el Paris Saint Germain, la Juventus y la Selección argentina, ahora el Leeds ha firmado un acuerdo con una empresa de criptomonedas.



El Leeds ha comenzado a vender su propio Fan Token el cual lleva el nombre de $LUFC Fan Token tras firmar un importante acuerdo con la empresa Socios.com, la más importante dentro del mundo de las criptomonedas.





El club lanzó a la venta 300.000 tokens y en las primeras horas en el mercado se vendieron 8.600 unidades, según dio a conocer Alexandre Dreyfus, CEO de la empresa.

“El club entiende la importancia de fidelizar a sus aficionados a escala global. A través del Fan Token $LUFC, los hinchas del Leeds alrededor del mundo podrán formar una comunidad global en la que no sólo compartirán su pasión por el club sino que disfrutarán de oportunidades únicas de influir en la organización e interactuar con sus ídolos", dijo Dreyfus.





Pero principalmente un Fan Token es una inversión ya que su valor puede variar con el paso de los días. En particular, todos los socios y abonados del Leeds recibieron un $LUFC de forma gratuita, que tendrán de por vida y no podrán vender. El precio inicial de venta fue de 2 libras esterlinas.



En cuanto a la Premier League, el equipo que dirige Bielsa es el tercero que se mete en el mundo de las criptomonedas, los otros 2 son el Manchester City y el Arsenal. Hoy en día el Fan Token del City cotiza 21 dólares y su valor ha ido variando a partir de resultados y también de la llegada y la salida de jugadores del plantel.