Marcelo Tinelli se separa de San Lorenzo

Marcelo Tinelli acaba de dar un paso al costado de San Lorenzo, tras una seguidilla de derrotas en donde quedó afuera de todas las competencias.

Por: Luca Ratto 14 de Mayo 2021 · 11:48 hs

Luego de un año y medio de gestión, Marcelo Tinelli arregló una licencia con el club San Lorenzo de Almagro por que no tiene tiempo para dedicarle al club. "Mi vuelta al programa me demandara entre 10 y 12 horas diarias de trabajo, por lo que me impedira que pueda dedicarme al club todo lo que requiere este duro momento".

Recordemos que el cuervo acaba de quedar afuera de la Liga Argentina, frente a Racing en un duelo mano a mano por acceder a los cuartos de final. Además, perdio frente a Rosario Central hace dos días y por ese motivo también se despidio de la Copa Sudamericana.

Hoy en día San Lorenzo, no tiene tecnico, ya que Dabove renunció hace una semana. Son muchos los problemas que hay hoy en día en el club y esto no beneficia a nadie.

La persona que va a reemplazar momentaneamente a Marcelo Tinelli en su cargo como presidente es Horacio Arreceygor. Marcelo además de agradecerle le dijo "Horacio contara con mi ayuda cuando sea necesario".

Lo que dejó en claro Tinelli es que se desliga unos meses del club, pero no lo va a dejar de lado tampoco. Lo que no nos queda claro a nosotros es si Marcelo se va del club porque en serio no tiene tiempo o ¿Porque el club cada vez se encuentra peor?