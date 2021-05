¿Marcelo queda afuera para enfrentar a Chelsea en la vuelta?

El lateral izquierdo fue convocado para una mesa electoral, un día antes del partido y el Real Madrid buscará la manera de que esto no ocurra.

Por: Luca Ratto 01 de Mayo 2021 · 17:56 hs

Un insólito problema golpea la puerta del Real Madrid, y es que de cara al partido de vuelta de las semifinales de la Champions League frente a Chelsea, peligra la presencia de Marcelo. El jugador de 32 años, se podría perder el partido ya que fue convocado a una mesa electoral en las elecciones madrileñas.

Las elecciones están pautadas para el martes 4 de mayo, justamente, un día antes del partido de vuelta frente a los “Blues”, en Stamford Bridge. Y, aunque no tuvo el mejor de los partidos, es una fija para el entrenador francés, Zinedine Zidane.

Ante esta inusual noticia, el “Merengue” presentó un recurso ante la Junta Electoral para tratar de evitar que el brasilero tenga que asistir al compromiso. Ya que uno de los puntos estipulados en las instrucciones de la Junta manifiesta que “los profesionales que deban participar en acontecimientos públicos a celebrar el día de la votación, que estén previstos con anterioridad a la convocatoria electoral, cuando el interesado no pueda ser sustituido y la no participación del mismo obligue a suspender el acontecimiento, produciendo perjuicios económicos relevantes”.

Sin embargo, el problema se encuentra en que, para la Junta, no existiría conflicto para que Marcelo pueda asistir, porque las elecciones se realizán un día antes del compromiso. No obstante, para ese entonces el Real Madrid ya debería estar en Londres pensando en el partido. Por lo que, de no solucionarse el conflicto, Marcelo debería viajar de manera particular y con tiempos muy ajustados, algo muy dificultoso teniendo en cuenta la situación epidemiológica del mundo y los rigurosos protocolos implementados por la UEFA para estas competiciones.