Matías Almeyda ilusiona a la fanaticada de Chivas de Guadalajara

Por: Manuel Rodriguez 09 de Abril 2021 · 12:41 hs

El entrenador del San José Earthquakes de la MLS, Matías Almeyda, habló de nuevo sobre su exequipo, las Chivas de Guadalajara. En entrevista para TUDN, reafirmó el amor que le tiene al ‘Rebaño Sagrado’, pero aclaró que por ahora no existe ningún acercamiento para llegar de nuevo al banquillo del club de la Liga Mexicana.

"Primero, yo tengo un contrato acá, donde me tratan muy bien. El fútbol nunca se sabe cómo termina, todos saben el amor que le tengo a Chivas, amor puro. Yo hablo de presente y deseo que a Chivas le vaya mejor, que levante, tiene un gran equipo, un gran entrenador, un gran dueño con quien aún tengo contacto. Pero, las cosas tienen que darse de una manera natural, no provocarlas", comentó.

Almeyda ganó 4 títulos nacionales y la Concachampions con Chivas

Además, platicó sobre su compatriota argentino Santiago Solari, a quien desea que le vaya muy bien, a pesar de dirigir al Club América. "Me gusta por Solari, no por el América. Creo que llegó siendo muy criticado, fue parecido a mí y no lo habían visto trabajar. Ahí está dando fruto el trabajo. Ojalá que a él le vaya bien, pero que a Chivas le vaya mejor".

Además, manifestó el gusto que le daría que existiera una Copa Libertadores con equipos del continente entero y no solo de Sudamérica: "Si la Champions se juega en toda Europa, ¿por qué no se juega la Copa Libertadores en toda América? Ahí veríamos la comparación; están a destiempo, pero estamos cortados al medio y la organización está así".

Por último, habló sobre el fichaje de Eduardo ‘Chofis’ López a su club, proveniente de Chivas. "Está mejorando, le llevará tiempo, porque hace más de un año que no juega. No es fácil cambiar de liga, de cultura, pero lo veo con un mucho entusiasmo y profesionalismo. Sabe que conmigo debe ser así. Me fijo siempre en su peso, lo que corre, cómo se alimenta; sabe que puedo llegarme a cualquier hora a su casa".

Con información tomada de MARCA