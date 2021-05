Mauro Zarate da el portazo y se va de Boca Juniors ¿Qué pasó?

Mauro Zarate se despide de Boca Juniors. Tras una fuerte discusión con el preparador físico.

Por: Luca Ratto 23 de Mayo 2021 · 12:45 hs

El delantero de Boca dejaría de jugar en el Xeneize a un mes de finalizar el contrato con el club. Todo comenzo con la fuerte discusión que tuvo con el preparador físico del club. En esa charla que tuvo con este mismo, el preparador físico le dijo que no lo iban a tener en cuenta en el equipo.

Mauro Zarate ya se despidió de sus compañeros y no continuara en el club. Con Miguel Angel Russo, el jugador disputó 22 partidos y consiiguió solo cuatro goles. Recordemos que el entrenador de Boca no lo tiene tan en cuenta, no aparece en partidosimportantes y esto ya no le gusta a Mauro. Antes de que comience la temporada, Zarate tuvo la posibilidad de irse del club, pero el quizo continuar en Boca porque siempre su sueño era jugar en la selección.

Las cosas no fueron para bien para Mauro y tras esta fuerte discusión con el preparador físico se va de Boca Juniors.