¡Mazatlán es el líder en la Liga MX! Historias y escándalos que rodean a este club novato de México

El nuevo equipo de Sinaloa ha sido duramente criticado por sus estrategias de marketing agresiva y una identidad muy similar a la de otros clubes del extranjero. Cumplió un año y es líder del Apertura 2021.

Por: Mauro Palacios 31 de Julio 2021 · 09:34 hs

Mazatlán se ha convertido en el equipo revelación en el inicio del Apertura 2021. Los Cañoneros sumaron su segunda victoria consecutiva para ponerse como líderes momentáneos de la Liga MX. Todo gracias a un par de goles de Camilo Sanvezzo para el 2-1 ante Pachuca.

El conjunto del entrenador Beñat San José amanecerá líder en espera de lo que hagan otros equipos.

El Mazatlán Fútbol Club es un nuevo club de fútbol mexicano con sede en la ciudad de Mazatlán (Sinaloa). Fue fundado el 2 de junio de 2020, después de que el Monarcas de Morelia anunciara su mudanza a la ciudad sinaloense. El color de la franquicia es el morado y su propietario es TV Azteca. El equipo estrenó con un nuevo estadio en la apertura del 2020.

El 2 de junio de 2020, se anunció mediante un comunicado el inicio de los tramites para el cambio de nombre y sede ante la liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol. Unos días después, el 8 de junio, se presentó en redes los colores oficiales del equipo y el nuevo escudo, acallando así todas las teorías sobre la imagen del nuevo club, ya que se decía que el escudo tendría delfines.

El color de la franquicia es el morado y en su escudo hay un ancla formada por un faro, un balón y dos cañones. Asimismo, está escrito el 2020, de su nacimiento, en números romanos. También se aprecia en el diseño los colores blanco y negro, que entrarían a acompañar al predominante morado de la franquicia.

Luego de que Mazatlán FC, el nuevo club de fútbol sinaloense de la Liga MX, hiciera su presentación oficial a través de sus redes sociales, la animadversión por parte de usuarios, jugadores y analistas no se hizo esperar; sobre todo porque el equipo lejos de quedarse callado ante las críticas, respondió agresivamente a sus detractores.

“Somos Mazatlán FC, somos los nuevos y a más de uno vamos a incomodar. De la Perla del Pacífico para el mundo. Plebes, ¿Listos? #ARREbatando”, fue el tuit con el que el club irrumpió para exponer su identidad.

Además, adjuntó un video en tono morado donde se observa su nuevo y majestuoso estadio, las intensas olas del Océano Pacifico, la silueta de un pirata y un faro, símbolos de su escudo.

De acuerdo con el diario El Economista, dicho tuit generó más interacción en Twitter que cualquier otro que haya sacado alguno de los equipos de primera división. Incluso, el interés de búsqueda de la palabra “Mazatlán F.C” se disparó en México, Estados Unidos, Argentina, Colombia y Chile.

Sin embargo, las reacciones no fueron del todo buenas, pues muchos usuarios señalaron que los colores del nuevo equipo son similares a la de Orlando City de la MLS, así como el diseño del escudo es muy parecido al del Manchester City de Inglaterra y del Inter de Miami, franquicia de David Beckham.

Hasta Francia llegó la polémica de la nueva franquicia, pues la cuenta en español de la Ligue 1 también se sumó al trolleo para explicar que Mazatlán FC y Toulouse no son los mismos, aunque sus escudos se parezcan.

Pero el escudo y sus colores no fueron los únicos motivos de crítica. Y es que hay personajes de la industria del fútbol que no les pareció que tomaran las redes de Monarcas Morelia, franquicia que compraron para llevársela a Sinaloa, apropiándose de una base de más de 640,000 seguidores para presentar el nuevo producto con el mensaje “Quien se quiera quedar en el barco, bienvenido a bordo, quien no, favor de tirarse por la borda”.

Al respecto, Alejandro Vela, futbolista de Venados de Mérida del desaparecido Ascenso MX y hermano mayor de Carlos Vela, manifestó su molestia defendiendo la historia de Monarcas y haciendo una analogía de un ex novio que le quita sus amigos a su ex pareja:

Nuevo y moderno el logo de Mazatlán FC, lo que no es nuevo son sus seguidores y ahora sí, para terminar bien con la “analogía”, el NOVIO, aparte de dejar a la novia, también le quiere robar a los amigos. Ánimo a la gente de Morelia y éxito a la gente de Mazatlán. Disfruten del fútbol

Ante esto el club sinaloense le respondió de una forma no tan políticamente correcta: “Por eso dijimos que al que le guste, bienvenido, y al que no pues ahí está bien grande el botón de unfollow. Saludos hermano de Carlos Vela”.

Muchos criticaron y afirmaron que fue una "Vergüenza para la historia de Marketing y MKT digital de Monarcas". Equipo que fue pionero, innovador y marco tendencia en el futbol actual. Es notorio la novatez de sus directivos ya que utilizaron las mismas redes para Mazatlán.

A lo que Mazatlán contestó ante las críticas. “A ver banda, parece que no quedó claro. Al que no le guste la idea de leernos, ahí está el botón de DEJAR DE SEGUIR, tan sencillo como eso. Plebes, sin miedo. #ARREbatando".