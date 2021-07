"SUEÑO CON LEVANTAR LA COPA DEL MUNDO CON LA SELECCIÓN"

Marcelo Gallardo, en plena pretemporada en los Estados Unidos, habló de todo y dejó cientos de títulos. Borré, Donofrio, sus energías, su continuidad, la copa libertadores...

Por: Mauro Palacios 02 de Julio 2021 · 14:00 hs

"El tema de Borré es muy simple, ya es jugador libre, está en su proceso de elgir lo que mejor crea para él. Se va un jugador importantepara nosotros, como ya se nos han ido muchos jugadores importantes"

"Siempre que se nos va un jugador importante algo traemos, si aparece alguna posibilidad veremos, el mercado es muy difícil para todos en el fútbol argentino"

"Soy conciente al lugar que pertenezco y el rol que cumplo, soy conciente del cariño y del respeto de la gente. A la gente le devolví con trabajo todo ese cariño"

"En estos años hemos ganado y perdido y lo que quedó es la forma que tuvimos"

Siete años como entrenador de River Plate es trmendo, con permanentes exigencias y el sentirse a pleno es fundamental. "Me siento muy bien, me siento disfrutando después de tantos años. Tenemos que sentirnos privilegiados, saliendo de ese entorno, estando en estas concidiciones y en un país donde están casi a la normalidad"

"Todos quieren competir pero nosotros hemos competido siempre con una intensidad muy marcada. Necesitamos de gente que empuje, que no se relaje, que tengan una visión a corto y a largo plazo"

"Cuando hablo de estructura, cada uno ha sabido entender su lugar y sostener al club, y Rodolfo como presidente del club ha sido muy importante, la manera que lo ha gestionado. Eternamente agradecido porque me dejaron trabajar con total libertady hemos sido compatibles con Rodolfo, con Enzo, con todos los colaboradores. Las convivencias no suelen ser fáciles cuando estás sometido a una rutina, durante siete años, y hemos tenido la inteligencia de cuidar el lugar de cada uno"

"Cuando llegué tuve miedos, mi primer entrenamiento en Nacional los tuve, dirigia a ex compañeros y tenían que entender que pasaba a ser entrenador e iba a tomar desiciones. Después está en la naturalidad de cada uno. Soy lo más gestual posible porque me sale natural"

"Nunca me gustó tribunear, soy lo más honesto posible y me voy a equivocar como todos"

"Al septimo partido me quisieron echar de Nacional y hubo dirigentes valiosos que me bancaron, porque tienen convicciones. Vieron un joven entrenador que recien estaba debutando, Alarcón, Saúl, Luis Bruno..."

"No soy de meterme mucho en el vestuario, solamente cuando lo veo necesario. Suelo tomarme tiempo porque uno en caliente suele equivocarse y me tomo un tiempo para despues entrar. Cuando sos entrenador también las pulsaciones pueden generar a que te equivoques y hacer un papelón, a veces se me escapa y después me arrepiento, pero porque soy sanguineo"

Su llegada a River Plate fue en junio de 2014 y el equipo venía de ser campeón con Ramón Díaz. "Le comuniqué a los jugadores mis ideas, mis formas, les dije que no se podían conformar con solamente ser campeón y había que despertar a un monstruo como River. Ese primer semestre nuestro fue muy bueno, fundamental"

"Leo era un jugador muy resistido por el hincha de River. Y cuando llegamos le dimos espacio para sentirse importante nuevamente. Jugó los primeros partidos y después jugo Kranevitter y después jugaron los dos juntos y más tarde jugó nuevamente sólo y se hizo mejor jugador, más posicional. Leo acepta las condiciones como las aceptan todos".

"Enzo Pérez perdió el puesto con Palacios en 2017 y lo aceptó, y es un jugador internacional, y hoy Enzo Pérez es el jugador más importante en argentina. Respeto las trayectórias pero juega el que mejor está"

"Si sintiera que no hay competencia entre ellos ahi me preocuparía, pero se sacan chispas, hay competemncia interna y eso nos hace sostener".

En una extensa charla con los colegas de F90, Gallardo respondió sobre la consulta de sus ganas para dirigir a la selección Argentina en un futuro. "Un entrenador debe estar preparado para entrenar a la selección. Estoy preparado para hacerlo y me encantaría ser entrenador de la selección nacional en un futuro".

"Nunca nadie me llamó para dirigir la selección, jamás, lo desmiento porque después salen a decir cualquier cosa".

"Disfruto del día a día como entrenador y en la selección sos seleccionador. Pero ves ahora en la Copa América donde elegis, seleccionás a los que crees que son los mejores y lo que más me seduce en el futuro es cuando llegan estas competencias y toda tu cabeza y enfoque está ahi. El deseo de levantar la Copa del Mundo es lo que todos soñamos y ahí me levanto y digo quier tener esa chance, se que en algún momento podamos coincidir".

Europa es una meta para todos los entrenadores y se hablaron de muchas ofertas, en especial, del Barcelona. "En todos estos años he tenido muchas ofertas de equipos de Europa, pero creía y estaba convencido que mi compromiso siempre estuvo en River y mi compromiso estará acá hasta el último día de mi contrato".

"Boca ha sido dominador en esta era en el plano nacional, y en el plano internacional lo hemos sueperado. Quiero ver en que contexto dijo Riquelme que no ganamos una liga local, porque hace un tiempo decía otra cosa pero él estaba fuera de la política"