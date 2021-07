Mensaje de Rafa Benítez a James Rodríguez lo deja con futuro incierto en Everton

Inició el ciclo de Rafa Benítez en el Everton y ya le dejó un mensaje a James Rodríguez, jugador que ya no tuvo lugar con él en su paso por el Real Madid.

La era de Rafa Benítez ya dio inicio en el Everton y toda la atención estaba en el reencuentro del entrenador y James Rodríguex, a quien tuvo en el Real Madrid, donde el colombiano no entró en los planes del español en la casa blanca.

Las expectativas se generan desde la llegada de Rafa Benítez al Everton, para saber cuál será el rol de James Rodriguez en los Toffees.

Benítez en su primera conferencia de prensa decidió evadir los cuestionamientos sobre el jugador colombiano, lo que abrió la puerta a las especulaciones en Goodison Park. No obstante, el timonel decidió romper el silencio sobre el cafetero y reconoció su talento.

"Son jugadores que tienen calidad, que tienen pasión, les gusta el fútbol y entienden el fútbol, eso siempre es importante para cualquier equipo. Tener jugadores que en el campo pueden interpretar lo que hay que hacer es fundamental si tú quieres ser competitivo y quieres tener más chances y más oportunidades de ganar", dijo en entrevista para las redes sociales del club.

Cuando encontramos estas relacion donde ninguno entrega grandes elogios hacia el otro, aparece el interés sobre el equipo, que el fútbol es conjunto y no individualidades, como lo confirma el entrenador.

"Me preguntan por jugadores, por el uno o por el otro. Es más importante hablar del equipo que del individuo. Todos deberán seguir haciendo su trabajo, pero es mejor no hablar de individuos, porque no es justo para los jugadores".